Alessia Macari è la Queen della primissima edizione del Grande Fratello Vip. Di poche parole, ma testarda, fa una dichiarazione che lascia il pubblico senza parole.

Alessia Macari è la vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip! Originaria di Casalvieri, provincia di Frosinone, nasce a Dublino, sognando da sempre di entrare nel mondo dello spettacolo. Così, da cinque anni in Italia, entra nella casa più chiacchierata d’Italia e vince la prima edizione. Dopo anni, il GF torna a far parlare i suoi protagonisti, specialmente dopo le ultime clamorose dichiarazioni di Signorini. Dalla vittoria ha fatto tanta strada, sia a livello professionale che personale. I telespettatori l’hanno rivista nel programma di Paolo Bonolis, Avanti un Altro, nelle vesti della sensuale e spumeggiante Ciociara. In seguito, partecipa alla trasmissione condotta da Mara Venier, Domenica In, ed infine partecipa anche al format Tale e quale Show.

Alessia è una donna che ha intenzione di sfondare nel panorama televisivo italiano, infatti è diventata un volto noto per il pubblico. Il pubblico irlandese l’aveva già conosciuta per aver vinto a soli 7 anni il titolo di miglior ballerina Hip Hop a All Irland Hip Hop. Nel 2009 registra in Norvegia il singolo What a Guy scritto da Mira Craig, popstar che ha lavorato con artisti del calibro di Pharrel Williams, Timbaland e Snoop Dogg. In Italia viene conosciuta all’interno della casa del GF Vip, e all’inizio del suo percorso non sembrava proprio una vincitrice, perché silenziosa non si è fin da subito messa in mostra o al centro di polemiche.

La vittoria è arrivata proprio perché è stata in grado di farsi conoscere lentamente, come una persona: spontanea, intelligente e dinamica. La sua trasparenza e ironia le fanno fare delle dichiarazioni clamorose dopo aver annunciato la sua gravidanza. Belen, da qualche giorno neo mamma bis, è la diretta interessata della polemica.

- Advertisement -

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Grande Fratello Vip 6 porta novità sconvolgenti! Ecco le sostituzioni

Alessia Macari e la frecciatina a Belen Rodriguez

Alessia Macari fa parte dei protagonisti del GF Vip, ultimamente sotto l’occhio del ciclone per la amare affermazioni di Signorini su Zorzi. Alessia è sposata con il calciatore del Benevento Oliver Kragl. I due non credevano ai loro occhi per il risultato del test di gravidanza. Il motivo è perché ne erano già stati fatti due, entrambi negativi, quindi non si aspettavano il lieto annuncio. Il giorno dopo i test, Alessia si è sentita male dopo aver mangiato troppi hamburger e patatine, così decidono di farne un terzo. Il terzo test lo conferma: Alessia Macari è incinta.

Felici, ma scioccati, si lasciano andare a scatti romantici sui profili Instagram. Alessia però fa delle dichiarazioni che riguardano Belen Rodriguez. La showgirl argentina è mamma di Santiago, avuta dal primo matrimonio con De Martino, e neo mamma bis di Luna Marì, la piccola nata da qualche giorno dalla relazione con Antonio Spinalbese.

Alessia dichiara che Belen le ha rubato tutti i nomi! Tra i nomi preferiti della coppia c’è il diminutivo di Santiago, Thiago, per maschietto, mentre per una possibile femminuccia proprio Luna, come la cagnolina della coppia recentemente scomparsa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Grande Fratello Vip 6, Loredana Lecciso una possibile concorrente?

Il sesso del futuro nascituro non lo conoscono neanche i genitori che al momento hanno tutto il tempo per sbizzarrirsi con la scelta dei nomi, nonostante siano in alto mare, sono fermamente certi di: non voler copiare nessuno!

Alessia ha poi chiarito di non aver lanciato nessuna frecciatina a Belen: “Era un complimento”, ha fatto sapere.