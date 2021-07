Ballando con le stelle: dopo Morgan, Milly Carlucci cala l’asso

Ballando con le stelle è pronto a ripartire ad ottobre. In questi giorni si sta completando il cast e circola un nome clamoroso

Qualche settimana fa la Rai ha annunciato i suoi palinsesti per la prossima stagione televisiva 2021/2022. Ovviamente, tra i programmi straconfermati, c’è anche Ballando Con Le Stelle che, a partire da ottobre 2021, tornerà in prima serata al sabato e ancora una volta punterà ad ottenere numeri molto importanti relativi agli ascolti.

Al timone dello show in cui i Vips si dilettano nella danza insieme a dei veri professionisti ci sarà sempre Milly Carlucci. La presentatrice, insieme agli autori, è al lavoro per comporre il cast dell’edizione 2021 e già in questi giorni sono usciti alcuni nomi davvero clamorosi.

MILLY CARLUCCI FA IL COLPACCIO A BALLANDO CON LE STELLE 2021: NEL CAST IL CANTANTE PIÙ DISCUSSO

Gli ultimi due, in ordine temporale, che prenderanno parte al programma, sono Morgan e Samantha De Grenet. Il cantautore promette di sorprendere il pubblico con le sue performance, mentre per la De Grenet si tratta della seconda partecipazione importante dopo aver concluso la sua avventura al Grande Fratello Vip 2020.

Ballando con le stelle, il sogno di Milly Carlucci è un ex calciatore

Altre indiscrezioni riportate dal portale TPI vorrebbero altri due grandi nomi come prossimi concorrenti del programma di Milly Carlucci. Parliamo di Antonella Ferrari, che in più occasioni ha ammesso di voler partecipare al talent show per mettersi in gioco nonostante la malattia, e del conduttore Beppe Convertini, che dal prossimo settembre sarà nuovamente al timone del programma Linea Verde.

MARA VENIER AVVISA MILLY CARLUCCI: "GUARDA CHI SI CANDIDA PER "BALLANDO CON LE STELLE"

Ma il vero sogno degli autori di Ballando con le stelle sarebbe quello di riuscire a coinvolgere Francesco Totti. L’ex capitano della Roma non è nuovo a partecipazioni in tv: più di una volta è stato ospite del Grande Fratello, di C’è posta per te e dell’ultimo programma di Pio e Amedeo.

Recentemente il numero 10 della Roma è diventato una vera e propria star del mondo del cinema: a novembre dello scorso anno è uscito nelle sale il suo docufilm “Mi chiamo Francesco Totti”, mentre qualche mese dopo Sky ha lanciato la serie “Speravo de morì prima” che ha suscitato più di una polemica.

Certo, ritrovare Totti in veste di concorrente di uno show sarebbe qualcosa di mai visto prima. La Rai ci sta pensando, chissà se riuscirà a convincere il marito di Ilary Blasi a mettersi in gioco come ballerino.