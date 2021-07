Perchè Sangiovanni si veste di rosa? La spiegazione lascia di stucco

Sangiovanni ha risposto alle domande dei fan sul palco di Battiti Live e ha spiegato il motivo per cui ha scelto il rosa per il suo outfit

Sangiovanni sta vivendo un momento di grandissimo successo. Dopo la sua esperienza ad Amici 20, culminata con la splendida vittoria, per il giovane cantante è arrivata anche la consacrazione a livello discografico.

Il suo album d’esordio è infatti il più venduto in Italia, tenendo conto della classifica combinata di tutti i vari servizi in streaming come Spotify o Tidal. Il suo singolo “Malibù“, invece, si trova al momento al terzo posto considerando il periodo che va dal 1° gennaio al 1° luglio.

Sangio ha fatto il suo esordio anche sul palco di Battiti Live, il festival che ha sostituito nel cuore degli italiani il Festivalbar. L’ex concorrente di Amici si è presentato con un abito rosa e una bandana abbinata per raccogliere i suoi riccioli biondi. L’outfit del giovane cantante non è passato inosservato e durante la sua esibizione i fan hanno avuto modo di chiedergli il motivo della scelta del rosa come colore.

Sangiovanni e i vestiti rosa: il cantante spiega la sua scelta a Battiti Live

Sangiovanni, infatti, non ha mai negato di avere un debole per il rosa e non lo considera assolutamente un colore prettamente femminile. Nonostante i vari pregiudizi, è un colore che lo fa star bene con se stesso e che lo mette a suo agio.

Non è la prima volta che il ragazzo viene giudicato male per il suo outfit colorito. Proprio qualche giorno fa il fidanzato di Giulia Stabile ha raccontato sui social di essere stato insultato per strada mentre camminava:

“Passeggiavo per strada ieri sera e a un certo punto incrocio un tipo che mi guarda e fa: ‘Ma non ti vergogni?’. Ero vestito di fucsia. Non lo dico perché sto male, non darò mai la soddisfazione di vedermi star male. E poi me ne frego abbastanza”.

A quanto pare il cantante ha voluto denunciare l’accaduto proprio per far aprire gli occhi agli italiani e a tutti i giovani che lo seguono sui social. A suo modo di vedere viviamo ancora in una società con tantissimi pregiudizi e con tantissime persone pronte a giudicare male dall’apparenza. Sangio ha invitato tutti a fregarsene e ad andare avanti per la propria strada.