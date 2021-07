Belen Rodriguez fatta fuori: dopo la gioia, il colpo basso

Belen Rodriguez è diventata da poco mamma per la seconda volta. Nel frattempo su Canale 5 registrano “Tu si que vales” senza di lei

Per una donna non c’è gioia più grande di quella di diventare mamma. E’ così anche per Belen Rodriguez che nella notte tra l’11 ed il 12 luglio 2021 ha dato alla luce la sua secondogenita Luna Marì, nata dalla relazione con Antonino Spinalbanese.

In questi giorni la showgirl ha avuto modo di gioire tre volte: prima l’Argentina campione del Sudamerica, poi l’Italia campione d’Europa, ed in mezzo a tutto questo la sua seconda figlia. Giornate davvero speciali, Belen ora ha occhi solamente per Luna Marì come potete vedere anche dalle foto e dalle storie postate sui social.

Eppure il mondo attorno non si ferma e questa seconda maternità ha allarmato parecchie persone: secondo le ultime indiscrezioni riportate da Blasting News c’è stato un avvistamento negli studi Mediaset che potrebbe far tremare la stessa Belen e mettere a rischio la sua partecipazione a Tu Si Que Vales.

Giulia Stabile fa tremare Belen Rodriguez: cambio della guardia a Tu Si Que Vales?

Il 12 e il 13 luglio 2021, infatti, sono iniziate a Roma le registrazioni della nuova edizione di Tu si que vales. Proprio in quei giorni la Rodriguez partoriva per la seconda volta ed ovviamente non ha potuto partecipare alle riprese dello show.

Nei camerini e dietro le quinte, però, è stata vista aggirarsi Giulia Stabile. Non è escluso dunque che la fidanzata di Sangiovanni faccia un’incursione sul palco, accanto agli altri due conduttori: Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.

Sarà stata soltanto una visita di cortesia a Maria De Filippi e Rudi Zerby oppure c’è dell’altro che bolle in pentola? Dando per scontato che Maria crede molto nelle qualità di Giulia, c’è chi sussurra che la ballerina potrebbe mettersi alla prova alla conduzione del talent show di Canale 5 che tornerà in tv tra settembre ed ottobre.

Giulia comunque non scalzerà Belen che non ha assolutamente voglia di abbandonare la carriera televisiva. La showgirl salterà le prime puntate per poi tornare in sella al programma, non dimenticando nemmeno che l’ex moglie di Stefano De Martino dovrebbe condurre un nuovo format dedicato alle mamme su Italia Uno.

Nel frattempo a Tu Si Que Vales sono stati confermati tutti i giudici della passata edizione. Ci saranno ancora, oltre a Maria e Rudy Zerbi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli. Appuntamento al prossimo autunno, sempre di sabato sera, su Canale 5.