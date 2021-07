Uomini e Donne, drastica scelta della dama più discussa: l’addio è sofferto

Roberta Di Padua, dopo aver ricevuto tantissime critiche a causa delle ultime rivelazioni a Uomini e Donne, ha preso una decisione drastica

Gli ultimi mesi sono stati davvero pieni di alti e bassi per Roberta Di Padua. L’ex dama del trono Over di Uomini e Donne, infatti, è stata per lungo tempo al centro delle polemiche. Come sempre tutto è partito dalla sua partecipazione al dating show di Canale 5, durante il quale sembrava essere riuscita a trovare l’amore.

Pochi mesi fa, infatti, Riccardo Guarnieri era tornato in trasmissione dopo aver terminato la sua storia con Ida Platano e aveva iniziato a corteggiare Roberta. Tra i due, nonostante alcune incomprensioni, era scattato qualcosa tanto da uscire dallo studio come una coppia.

Coppia che però è durata davvero poco. I due si sono lasciati quasi subito, ma a scatenare il tam-tam mediatico sono state le dichiarazioni di Riccardo. Il bel cavaliere, durante una puntata speciale, era tornato in studio insieme a Roberta per spiegare i motivi della loro rottura. Ebbene secondo lui l’andamento della loro storia era stato “deciso a tavolino” da Roberta, che lo aveva pregato di tornare in trasmissione per aumentare il numero dei suoi followers.

Da quel momento in poi una pioggia di critiche, anche feroci, sono arrivate alla Di Padua che, colpita dagli haters, ha preso una decisione drastica.

Uomini e Donne, la decisione di Roberta Di Padua lascia tutti a bocca aperta

Roberta, infatti, ha deciso di dire addio per un po’ di tempo a tutti i suoi social e di conseguenza anche alle sponsorizzazioni. Un modo per dimostrare di essere “pulita” e di far cadere nel vuoto le critiche? Non solo.

A quanto pare la Di Padua ha vissuto un periodo particolarmente stressante e ora ha soltanto voglia di staccarsi dal mondo dei social e di dedicarsi alla sua famiglia e ai suoi amici più stretti. In una serie di Instagram stories ha raccontato della sua stanchezza (fisica e mentale) e dei suoi piani per l’estate.

Un distacco a tempo indeterminato, quando lei si sentirà pronta per affrontare di nuovo i “leoni da tastiera” tornerà sui social. Scelta decisamente opposta, invece, per Riccardo Guarnieri, che recentemente è tornato su Instagram facendo preoccupare i suoi fans a causa del suo fisico. E voi siete d’accordo con la scelta di Roberta oppure no?