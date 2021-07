Chiara Ferragni saluta la sorella Valentina: nessuno se l’aspettava

L’imprenditrice digitale Chiara Ferragni saluta sua sorella minore, anch’ella attiva nel mondo del web, Valentina: nessuno se lo aspettava!

Chiara Ferragni è universalmente conosciuta per essere una delle influencer più famose in assoluto. La giovane trentenne lombarda è stata infatti una delle prime a capire il potenziale del web e a condividere le sue foto e i suoi video in un blog chiamato “The blond salad” verso la fine dei primi anni 2000.

Un’intuizione davvero geniale che l’ha portata a diventare una delle imprenditrici digitali più famose attualmente in Italia e nel mondo. Non è l’unica in famiglia, però ad aver avuto successo. Le sue sorelle minori Francesca e Valentina, infatti, sono rispettivamente una dentista affermata e un’altrettanto apprezzata blogger.

Un particolare riferito proprio alla sorella più piccola, Valentina, ha fatto scalpore. Ecco che cosa è successo fra le due sorelle.

Chiara Ferragni ‘saluta’ la sorella Valentina: che cosa è successo fra le due

Il successo di Chiara come imprenditrice sembra non arrestarsi, anzi. La popolarità della milanese come donna d’affari cresce giorno dopo giorno confermando quanto sia talentuosa la giovane trentenne già mamma di due splendidi bimbi: Leone e Vittoria.

Chiara ha deciso di liquidare tutti i soci del suo gruppo e tra questi anche la sorella. La maggiore di casa Ferragni ha ‘salutato’ Valentina versando una cifra simbolica pari a 50 euro.

A renderlo noto è stato la provincia di Cremona, città d’origine della famiglia. Ovviamente si tratta di un’operazione che non ha recato alcun danno a Valentina dal momento che in casa Ferragni vige un clima d’amore e d’affetto familiare davvero profondo.

Si tratta verosimilmente di un’azione concordata, poiché Valentina non ha bisogno di alcuna “spinta” da parte della sorella maggiore, data la sua crescente popolarità sui social e come imprenditrice di moda.