Barbara D’Urso senza programmi? Lei si consola così

Barbara “Carmelita” D’Urso rimane senza programmi? Dopo le polemiche, ecco come si consola la Regina della tv

La conduttrice napoletana Barbara D’Urso da più di un decennio tiene compagnia quotidianamente a milioni e milioni di telespettatori con i suoi programmi targati Canale 5.

Dopo le notizie sul nuovo palinsesto Mediaset, si sono susseguiti rumors che la vedrebbero “declassata” in tv, tanto da rimanere a corto di alcuni fra i suoi programmi più famosi, tra cui: “Domenica Live“, “Grande Fratello” e “Live – Non è la D’Urso“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Barbara D’Urso tagliata da Mediaset: la reazione che nessuno si aspettava

- Advertisement -

Un vero e proprio ciclone dunque travolgerebbe le sue trasmissioni più amate e seguite. Ecco come si consola la presentatrice partenopea in questi gironi di sole ed estate.

Barbara D’Urso: come si consola la conduttrice dopo il “taglio” dei suoi programmi su Canale 5

Si sa che quando arriva l’estate si lasciano tutte le preoccupazioni alle spalle e si gode del sole, del mare e del vento. Lo sa bene anche Barbara che dopo i rumors ed i gossip sul suo declassamento a Mediaset, sceglie l’atmosfera marina per rilassarsi e divertirsi.

In un nuovo post di Instagram la conduttrice si mostra in tutta la sua bellezza mentre è seduta su un comodo sofà circondata dal mare. Il suo viso è illuminato da un sorriso smagliante che sembra far intendere al pubblico di non curarsi delle critiche e dei gossip in merito ai suoi programmi tv.

LEGGI ANCHE>>> Barbara D’Urso, che imbarazzo: Selvaggia Lucarelli la annienta così

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

“Il mare è di chi resta dopo il tramonto“, questa la splendida frase che la presentatrice ha scelto di scrivere nella caption del suo post che comprende tre foto diverse. Degli scatti fotografici davvero bellissimi che hanno catturato l’attenzione di tutti i suoi 2,7 milioni di follower.