“Sto male”: grido d’aiuto dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne

Diego Daddi sta passando delle giornate davvero terribili. Ecco cosa è successo all’ex corteggiatore di Uomini e Donne

Uomini e Donne, in più di un’occasione, è riuscita a far scattare la scintilla dell’amore anche fuori dalla trasmissione. Queste storie, come ad esempio quella che ha visto Diego Daddi ed Elga Enardu arrivare fino all’altare, sono le preferite dai telespettatori che continuano a seguire i protagonisti anche dopo la fine del programma.

Diego è stato uno degli ex corteggiatori più famosi, avendo appunto trovato l’amore con l’ex tronista Elga Enardu, sorella di Serena, anche lei ex tronista e concorrente del Grande Fratello Vip.

Diego e Elga si sono sposati nel 2017 e vivono insieme in Sardegna, a Quartu Sant’Elena. Purtroppo però in questi giorni l’ex corteggiatore ha annunciato ai suoi followers di essere stato colpito dal Covid e le sue condizioni hanno fatto preoccupare i fans.

Diego Daddi, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne colpito dal Covid

“Nonostante tutte le precauzioni prese fino a questo momento mi è arrivato l’esito del tampone e purtroppo sono positivo al Covid. Non è una passeggiata“, ha dichiarato Diego nelle sue storie di Instagram.

Il 35enne salernitano è stato colpito, probabilmente, dalla variante Delta. Le prime giornate sono state davvero dure, con dolori muscolari alternati a febbre. Anche Elga, tramite i suoi canali social, ha voluto aggiornare i followers sulle condizioni di salute di Diego: “Diego non sta bene, ha già iniziato una cura. Ho delle sensazioni bruttissime: rabbia, paura, preoccupazione. Siamo andati a un matrimonio una settimana fa, lui ha fatto il tampone molecolare prima. Qualcosa è andato storto“.

Elga ha poi raccontato di aver avuto il Covid a marzo ed in un primo momento, pur rispettando isolamento e quarantena, si sentiva abbastanza tranquilla. Stamattina però la sorella di Serena si è svegliata con un po’ di mal di testa e ha deciso di fare il tampone per sicurezza.

Nel frattempo Diego prosegue la sua cura e gli effetti si cominciano già a vedere. La febbre è sparita ed i dolori muscolari sono diminuiti. L’unico problema, come affermato da Elga, è quello di dover stare lontani nella stessa casa: “Spero di essere asintomatica, so che non dovrei dirlo, ma almeno possiamo stare vicini”, ha rivelato la sarda, che proprio non riesce a staccarsi dal suo Diego.