Anna Tatangelo: è tutto vero? Spunta il dettaglio in vacanza a Sorrento

Anna Tatangelo va in vacanza e con sé porta delle news totalmente inaspettate. Sarà stato il vino o il mare a far scoppiare la scintilla?

Anna Tatangelo è una delle cantanti e conduttrici più talentuose e di successo nel panorama televisivo italiano. Ultimamente Anna è tornata in tv con delle dichiarazioni da togliere il fiato. Amata dal pubblico per le sue doti canore, utilizza infatti una tecnica virtuosistica che solo i professionisti utilizzano, la “melisma”, dal greco “aria, melodia e canto”, incantando tutti.

Anna è una professionista. Ha iniziato a tutti gli effetti come una Ragazza di Periferia, suo noto singolo che l’ha lanciata nella scena musicale, fino diventare la donna forte e di carattere che nel corso degli anni i fan hanno seguito e sempre più apprezzato. Si evolve nel tempo, esplorando differenti stili musicali, come la musica leggera italiana, il pop, e recentemente sta spaziando tra il genere elettropop ed R&B.

La Tatangelo è sempre stata molto spontanea sui social, soprattutto non le ha mai mandate a dire, basta ricordare gli ultimi sfoghi che hanno generato delle discussioni non di poco conto. In ogni caso, Anna è una bomba che non si può disinnescare. Attiva, energica e sensuale, stuzzica i propri fan con un dettaglio che li lascia molto perplessi.

Anna Tatangelo e le vacanze a Sorrento

Anna Tatangelo, bellissima e talentuosa, dopo aver lanciato il nuovo imperdibile video sulle piattaforme musicali che ha fatto discutere il pubblico, si concede un periodo di relax nella bellissima Sorrento. La cantante originaria di Sora non perde occasione per elogiare i bellissimi paesaggi del territorio campano, luogo a lei molto caro. Il suo primo amore è stato il noto cantautore napoletano, amatissimo dal pubblico, Gigi D’Alessio. Una storia discussa e criticata per la differenza di età, circa 20 anni, e per il fatto che già Gigi fosse sposato. Complicata o no, ai nostalgici continua a far sognare il ritorno.

La sorpresa che non sfugge ai fan, è proprio nelle coste di Sorrento. Salta fuori un dettaglio clamoroso, che la stessa cantante posta sulla propria pagina Instagram ufficiale, ecco il post con le foto misteriose:

Anna fa colazione con due caffè? Ecco subito il dettaglio che non è sfuggito ai fan. La cantante annuncia ufficialmente sui social la separazione con Gigi D’Alessio il 3 marzo 2020, quindi oggi, che siamo luglio 2021 sorge spontaneo il dubbio per chi sia l’altro caffè. Sicuramente, Andrea il figlio avuto dalla coppia nel 2010 non può bere tutta quella caffeina, quindi ci sarà un accompagnatore?

Il mistero si infittisce perché i dettagli non sono terminati qui, c’è un’altra foto che fa da prova per testimoniare la possibile presenza di un nuovo amore, ecco la foto:

Ecco la foto che sta decisamente facendo impazzire i fan! Due calici di vino e un bellissimo tramonto, sembrano essere la testimonianza di un amore in corso. Il mare, il sole, la salsedine sulla pelle, tutti segnali che Anna sta vivendo una vacanza da sogno a Sorrento. Questa volta pare che la cantante stia mandando dei segnali molto evidenti al pubblico, postando lei stessa queste foto.

Sarà vero, oppure è soltanto un tranello giocato dalla Tatangelo? Le foto sono sotto gli occhi di tutti, e il vino, bevanda dell’amore, con il romantico tramonto sullo sfondo, fa sognare i fan per una nuova presunta storia d’amore. Aspettando altri dettagli, ciò che resta è che in vino veritas, e forse Anna sta proprio comunicando una nuova scottante verità!