Eros Ramazzotti è nel centro del ciclone per delle dichiarazioni totalmente inaspettate che hanno spiazzato il pubblico a casa. La sua reazione è stata clamorosa.

Eros Ramazzotti è il cantautore e musicista che con le sue parole ha fatto sbocciare nuovi amori e sognare tantissime coppie. Ultimamente è stato al centro di polemiche che gli hanno messo contro Enrico Ruggeri, generando un litigio non indifferente. Nonostante questi alterchi, Eros resta: energico, romantico e ribelle, è un professionista che incanta la scena del panorama musicale italiano e internazionale dai lontani, ma iconici anni ’80. Sulla cresta dell’onda continua a cavalcarla esplorando diversi stili musicali.

Eros è innovativo e unico nel suo genere, i testi che scrive lui stesso da sempre, lo hanno portato ad essere identificato come un artista che scrive pezzi tanto poetici da essere le colonne sonore di dediche da togliere il fiato, o le musiche che accompagnano eventi importanti e eterni come i matrimoni.

Poesia e amore non mancano né nella sua carriere musicale, che personale. Protagonista della seguitissima e turbolenta storia d’amore con la showgirl Michelle Hunziker, dopo la rottura, aveva ritrovato l’amore con Marica Pellegrinelli, ma anche questa storia è finita.



Ramazzotti ha dedicato un’intera carriera a cantare e raccontare l’amore, ed adesso si trova al centro di continui gossip che è costretto continuamente a smentire.



Eros Ramazzotti si sfoga sui social con una dichiarazione importante

Eros è un professionista diretto e sincero che certamente non le manda a dire. Fotografato con la sua famiglia e “un’amica speciale”, non ha avuto neanche il tempo di godersi la vacanza di relax a Mykonos, in Grecia, che ha dovuto subito far chiarezza con delle parole molto dure. Abituato al gossip, questa volta non ce l’ha fatta: sbotta sul suo profilo di Instagram e fa una dichiarazione scioccante. Ecco le foto delle storie:

Eros in questi frame delle storie dichiara esplicitamente: “la verità sta sempre in mezzo [..] quello che viene dichiarato è assolutamente lontano dal suo cuore, quindi dalla verità: sono tutte cavolate”.

Chiaro e diretto attacca chi ingiustamente gli ha imputato una storia d’amore con la giovanissima, classe ’99, addirittura più piccola della conosciutissima figlia Aurora Ramazzotti, Marta Delogu. Marta è una studentessa di cinematografia a Roma, ritratta dagli scatti presenti su Chi Magazine.

Eros Ramazzotti è un professionista talento conosciuto a livello internazionale, soprattutto nei Paesi Iberici, e padre eccezionale di Aurora, ragazza dal cuore grande che ultimamente ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno lasciato tutti di stucco.

Diretto e onesto, anche se ha usato parole molto dure, ha detto la sua. D’altronde, a lui interessa la musica e niente lo fermerà mai, pronto a segnare un altro successo musicale, è in vetta alle classifiche con il pezzo cantato insieme a Rovazzi, La mia felicità. Eros è indomabile, va dritto per la sua strada lontano dai gossip, ma vicino alla musica.