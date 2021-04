Aurora Ramazzoti, figlia di Eros e Michelle Hunziker, si sfoga sui social sul tema del catcalling e dice la sua

Poche settimane fa, Aurora Ramazzotti, figlia d’arte e ora inviata delle Iene in onda su Mediaset, ha affrontato il tema del catcalling, ovvero le tutte quelle molestie fatte per strada: fischi, avance sessuali, palpeggiamenti, etc.

Gli haters però continuano ad insultarla e a non capire il punto di vista della ragazza, fino a far sbottare Aurora in una Instagram stories.

Ecco quale è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso

Aurora Ramazzotti e gli insulti ricevuti a proposito del catcalling:

Già una settimana fa, Aurora Ramazzoti aveva detto la sua sul tema del catcalling. Pubblicando un video su Instagram si è domandata il motivo per il quale il catcalling esista ancora e ha detto “Appena mi tolgo la giacca sportiva perché sto correndo e fa caldo devo sentire fischi, commenti sessisti e altre schifezze“. Ha poi ribadito il concetto definendo schifosi tutti quelli che hanno questo atteggiamento.

Le parole della figlia di Michelle Hunziker hanno diviso l’opinione pubblica portando ad un attacco nei confronti della ragazza. Gli haters sono disgustati dalle sue parole per il fatto che Aurora posti foto in costume col sedere in vista.

Ed ecco che Aurora sbotta! Dopo aver pubblicato un meme che ritrae la ragazza in costume con il commento “Quando sei Aurora Ramazzotti e fai vedere il tuo impegno contro il catcalling“, la ragazza non è più riuscita a stare zitta.

La stories inizia chiamando “piccoli” tutti quelli che non hanno capito la gravità del tema. La foto del meme ritrae Aurora al mare col sedere di fuori intenta a scherzare con la madre Michelle. La giovane 24enne non capisce il nesso tra una foto in costume palesemente ironica e il catcalling.

Aurora spiega che questo meme è fondamento dello stupro e che ha “la stessa matrice“. Inoltre afferma “Questo è lo stesso ragionamento che è alla base di <<si meritava di essere violentata perché si è messa la minigonna>>“.

La figlia di Michelle Hunziker vuole avere la libertà di scegliere chi essere e cosa indossare. Chiede rispetto sia in costume da bagno che “vestita dalla testa ai piedi“. Vuole che nessuno ironizzi sul suo corpo, perché “è IL MIO CORPO e decido IO“.

Aurora è stanca di essere vittima di catcalling e non ha peli sulla lingua nel dire quello che pensa. I suoi haters avranno metabolizzato il concetto?