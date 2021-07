Test della personalità: dimmi che gelato mangi e ti dirò chi sei

In base al gelato che scegli, puoi scoprire come è la tua indole. Nulla è dato al caso, nemmeno la scelta del gelato che decidi di mangiare!

L’estate è iniziata da ormai un mese e la voglia di mare e di uscire di casa è tanta. Adesso la cioccolata calda è solo un dolce ricordo e il gelato sembra l’unica soluzione per scappare dall’afa estiva.

Non sempre hai voglia dello stessa tipologia di gelato, perché certi giorni ti senti diverso.

Proprio per questo la dottoressa Viviana Finistrella ha ideato un test sulla personalità basata sulla scelta del gelato. Dalla coppetta, al cono, al gelato al biscotto, tipologie diverse che nascondono stili di vita discordanti.

Leggi anche –> Scopri la tua personalità con il test della camminata

Test della personalità: tale gelato, tale padrone

- Advertisement -

Sei appena uscito dal mare e sei tutto salato. Continui a fare la spola tra il telo da mare e un tuffo per rinfrescarsi. Quando, nella noia, ti viene una grande voglia di gelato.

Soldi in mano e ti avvicini al bar. Alla domanda del barista su che gelato vuoi, sussulti e ci pensi. La risposta è importante, perché rivelerà che tipo sei

Risposta 1: il ghiacciolo

Diciamocelo subito, sei un tipo che non sa aspettare e che non si vuole complicare la vita. Hai voglia di tutto e subito, anche per la merenda.

Il tempo di scartarlo e il ghiacciolo è già finito: tra un assaggio, due chiacchiere con l’amico e il sole che brucia, rimani da solo con lo stecco in mano.

Inoltre hai bisogno di gusti netti e non ti piace mischiare tanti sapori. Fragola, menta e limone, poche sono le scelte, perché non hai nemmeno voglia di perdere tempo in scelte troppo complicate.

Risposta 2: il biscotto

Tu sei un vero e proprio Peter Pan: la voglia di crescere e sentirsi adulto è poca e il caldo nido materno ti dà tanta sicurezza.

Il biscotto ricorda la merenda preparata dalla mamma, dopo una giornata a studiare o una sbucciatura sul ginocchio l’unica cosa certa era che la mamma era pronta ad aspettarti con una merenda molto buona.

Ed è così che è il biscotto: morbido, gustoso e senza impegno. Nessun sapore forte, o croccante o duro che ghiaccia o fa male ai denti.

Ti potrebbe interessare anche –> Test: scegli il tuo frutto preferito e scopri la tua personalità

Risposta 3: il cornetto

Abbiano davanti a noi un tipo Voglioso. Tu sei pronto ad un viaggio andata e ritorno in giro per le papille gustative.

Hai di fronte a te le praline e il cioccolato croccante accompagnato dalla panna morbida, un cono intero che porterà alla vera sorpresa: l’ultimo morso ripieno di cioccolato fondente.

Tu assapori ogni istante della tua vita; sei pronto ai momenti duri delle giornate, ma anche alla tua solita routine rappresentata dalla panna. Ma soprattutto riesci a stupirti e a trovare qualcosa di bello in ogni giornata, come quel morso finale dolce che dai al cono.

Risposta 4: le praline

Sei un tipo che ha una vita indaffarata e hai bisogno di una merenda facile da mangiare e che non ti sporchi.

Il tempo del frappè con la ciliegina candita da dividere al bar per te è un ricordo lontano e ti senti molto moderno.

Nella vita di tutti i giorni ricevi informazioni sempre più veloci e così anche con la tua scelta del gelato. La pralina è chic e instagrammabile e soprattutto ti segue in tutti i tuoi spostamenti facendo invidia a chi ti circonda.

Risposta 5: lo stecco

Ahia, hai una personalità tutta da scoprire. Ti definisci all’avanguardia e aperto a tutto nella vita. Hai voglia di provare gusti nuovi e ogni volta che vedi una nuova variante di stecco non vedi l’ora di provarla.

Un giorno sei alla panna, l’altro al cioccolato bianco, delle volte all’amarena, ma a noi non la racconti giusta.

Noi sappiamo perché fai questa scelta: hai bisogno che di quel momento afrodisiaco di frescura d’estate data dal gelato ti rimanga qualcosa. E’ proprio per questo che quando finisci la merenda, continui a giocare con lo stecco mordicchiandolo a più non posso.

Tu hai bisogno di sicurezze tangibili e complici.

Prova anche questo test –> Scopri la tua personalità con il test della cioccolata. Quale preferisci, al latte o fondente?

Risposta 6: la coppetta

Per te il momento del gelato non è un momento di piacere, ma di eleganza. Del resto è proprio questo che ti contraddistingue. Tu non sei un tipo da mani o vestiti sporchi, hai bisogno del cucchiaio per raggiungere il meritato benessere.

Ecco, tu sei frenato da quel pezzettino di plastica che divide il momento di piacere dal caldo afoso al fresco del gelato.

Inoltre sei modico: la coppetta è piccola ed è giusta per una merenda sana. Insomma, niente mani sporche, pochi grassi, forse preferisci rimanere nella comfort zone.