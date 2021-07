La Talpa, Zorzi e Orlando tremano. Al timone potrebbe esserci lei

La Talpa è il programma di cui abbiamo bisogno! Fermo dall’edizione del 2008, sta ritornando con delle novità sorprendenti, soprattutto sono in corso delle trattative che fanno discutere.

La Talpa ritorna come un ciclone per il fedelissimo pubblico di Mediaset. Programma assente dal 2008, si sta preparando per tornare in prima serata per intrattenere i telespettatori. Travolgente, enigmatico e divertente, potrebbe tornare con un cast d’eccezione. Ci sono delle prime indiscrezioni riportare dal Direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, secondo le quali ci sono già in ballo dei nomi per i possibili conduttori.

La Talpa è un programma ricco di suspense che intrattiene lasciando con il fiato sospeso fino alla fine. Chi potrebbero essere dei degni presentatori del programma La Talpa? Secondo il Direttore, due personaggi che senza dubbio saprebbero intrattenere degnamente il programma sono Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. La coppia nata nella chiacchieratissima casa dell’ultima edizione del GF Vip, che ha visto la vittoria di Zorzi, è amatissima dal pubblico a casa.

Per La Talpa, il duo Zorzi-Orlando potrebbe rivelarsi una validissima proposta. Simpatici e irriverenti, riuscirebbero a far salire alle stelle lo share degli ascolti. Proprio nella casa hanno dimostrato complicità e rispetto reciproco, per un rapporto nato dal nulla e che ha fin da subito attratto i telespettatori con la loro unicità e allegria. Nonostante le ultime gravi accuse di Signorini a Zorzi, ci sono in ballo queste intenzioni.

La Orlando è contraddistinta da una pulizia morale non indifferente, infatti potrebbe apportare al programma una valida verve investigativa, mentre Zorzi con la sua irriverenza, riuscirebbe senza problemi a dire in faccia qualsiasi verità, mettendo da parte ogni falsità, dato che il programma ha al proprio centro il tradimento. Scoprire La Talpa per questa coppia, oltre che divertente, si rivelerebbe un gioco molto interessante.

Il problema è pero un altro: c’è già una possibile presentatrice che fa tremare la riuscita di questa interessante proposta.

La Talpa, Orlando, Zorzi e la terza possibile conduttrice

La Talpa sta tornando con delle clamorose novità. Lo stesso Pier Silvio Berlusconi annuncia la possibilità di un contratto per sei edizioni, inoltre rivela anche che il programma è stato acquistato da Netflix che ne detiene i diritti di trasmissione internazionale. Tra le news ci sono i nomi già citati dei due ex concorrenti del GF Vip, di cui Signorini ha da poco dichiarato un cast bomba, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, il vincitore. Quindi, il volto storico della Talpa, Paola Perego potrebbe non tornare più.

Il trio che concorre alla corsa con in Palio la conduzione de La Talpa è composto da: Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Barbare D’Urso!

Il 2022 vede il ritorno de La Talpa e con essa forse anche di Barbara D’Urso? Di recente ha subito dei notevoli ridimensionamenti nei suoi programmi sui canali Mediaset. Non ci sono notizie certe, ma in ballo c’è anche il suo nome. Volto noto per il pubblico a casa, è nella lista dei nomi dei possibili conduttori.

Le indiscrezioni in questione sono state fatte da Blasting News, rivelando anche l’esclusione di Elisa Isoardi alla conduzione del programma. Si vociferava un ritorno della D’Urso nella conduzione del Grande Fratello, ma è stato riconfermato per l’edizione del 2022 solo il format del GF Vip a settembre con la conduzione di Alfonso Signorini.

La Talpa non avrà sicuramente come conduttrice Paola Perego che invece sarà al fianco di Simona Ventura per un programma su Rai 2, secondo le ultime indiscrezioni. Tra i nomi in lista per il programma ci sono quindi il duo Zorzi-Orlando e la seguitissima Barbarella. In attesa di novità, si aspetta con trepidazione il programma che nei floridi anni 2000 ha accompagnato i telespettatori.