Sarah e Veronica, 12 anni di amicizia e non sentirli proprio. Le due ex amiche hanno avuto un grosso diverbio il giorno del matrimonio con Bernardeschi, il fatto è accaduto sotto gli occhi di tutti i follower.

Sarah Nile e Veronica Ciardi sono due ex concorrenti del Grande Fratello nell’edizione del 2010. Veronica è sotto l’occhio del ciclone a causa del suo matrimonio con Federico Bernardeschi, attaccante della Juventus e neo campione degli europei 2020. A soli due giorni dalla vittoria, i fidanzati compiono il folle gesto totalmente inaspettato. Proprio quando tutto dovrebbe andare per il verso giusto, accade l’impensabile.

Sarah e Veronica, sono una coppia di amore o odio, la via di mezzo non esiste. Il duo è diventato famoso durante l’edizione del GF 10, quando le ragazze sono diventate sempre più vicine, andando anche oltre l’amicizia. Compagne legatissime all’interno della casa, tanto da far pensare che essere siano state più di due semplici amiche, ad estranee.

Veronica e Sarah sembravano più unite che mai, tanto che la stessa Sarah aveva invitato al suo matrimonio con Pierluigi Montuoro l’amica Veronica e avevano festeggiato insieme, ma non è accaduto lo stesso per quello di Veronica.

Sarah e Veronica discutono sotto gli occhi dei follower

Veronica è una neo sposa bellissima al fianco di Bernardeschi, il quale prima degli europei non ha vissuto un bel periodo. Le due ragazze possono essere considerate due ex amiche, ma nel loro cuore forse era scattato qualcosa di più. Come tutte le storie, anche questa non è andata come previsto, ma senza dubbio prima del lieto evento per Veronica le acque erano amiche e tranquille.

Ciò che è successo ha profondamente turbato Sarah che condivide dei pensieri spiazzanti nelle stories di Instagram, ecco le foto:

Sarah si sfoga sui social contro Veronica perché: non ha invitato l’amica al matrimonio! Forse per chiusura mentale e pregiudizio della famiglia di Bernardeschi, ma ciò che è fatto è fatto. Così, dopo la spiacevole scoperta l’ex gieffina ha pubblicato questi post nella sua pagina Instagram ufficiale, ma non è finita qui. Ecco l’ultimo messaggio:

Incredibili dichiarazioni, a cui Veronica risponde levando il segui all’ex amica! Senza dire altro, sono diventate due estranee lasciando senza parole i fan della coppia che speravano addirittura in un ritorno di fiamma! Le scintille sono scoccate, ma non quelle dell’amore, ma del rammarico per aver perso l’amica del cuore.