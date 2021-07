Bernardeschi, folle gesto dopo gli Europei: clamorosa scelta di vita

Bernardeschi Federico è un delle stelle più brillanti della nazionale che ha vinto gli Europei 2020! Scattante ed energico in campo, a sole 48 ore dalla vittoria compie un gesto inaspettato che lascia i fan di stucco.

Bernardeschi è stato uno dei giocatori che con il suo tiro ha conquistato la vittoria! Il suo rigore è stato decisivo, proprio come era stato nella partita contro la Spagna. Dopo un inizio anno che ha portato novità abbastanza importanti nella Juve, continua ad ottenere successi, segnando tanti gol e contribuendo in maniera rilevante alla vittoria della Nazionale.

Bernardeschi soprannominato Brunelleschi per la sua tecnica, è un attaccante formidabile tanto nella Juventus, quanto nella Nazionale. Con il suo numero 20 ha lottato insieme ai suoi compagni per conquistare la coppa e vincere gli europei nello stadio di Wembley, riuscendo ad ottenere, oltre al trionfo, anche una buona pagella dai critici calcistici.

Bernardeschi è sotto gli occhi di tutti, ha dimostrato bravura e prontezza sul campo in maniera professionale, senza far venire meno il gioco di squadra. Oltre questi importanti risultati però, riesce a segnare un gol molto importante nel cuore della sua fidanzata.

Forse per follia o è stata una magia, come la vittoria raggiunta, Bernardeschi compie un gesto totalmente inaspettato.

Bernardeschi e Veronica Ciardi fanno sognare come la Nazionale

Bernardeschi a soli 27 anni sa scegliere molto bene in campo, infatti l’attaccante ha stretto il rapporto con la Juve dopo il caso Shick, consolidando la sua presenza nella squadra. Sa muoversi non solo in campo segnando gol, ma anche negli affari di cuore. Nel 2016 ha conquistato il cuore della bella fidanzata Veronica Ciardi 36 anni, ex concorrente del Grande Fratello che nell’edizione del 2010 ha fatto scalpore per la sua relazione nata dentro la casa con la modella napoletana Sarah Nile. In seguito, è stata un’inviata di Pomeriggio 5 continuando la sua carriera televisiva. Oggi, martedì 13 luglio, accade qualcosa che nessuno si sarebbe aspettato.

Bernardeschi tra un coro e un gol insieme ai fedelissimi azzurri, decide di fare un altro passo importante: sposare Veronica a sole 48 ore dalla vittoria!

Organizzare un matrimonio non è per niente facile, soprattutto in un trambusto come quello della vittoria degli azzurri agli europei 2020! Follia, amore e felicità però hanno decisamente avuto la meglio per questa coppia. Il matrimonio viene celebrato nel Duomo di Carrara, come riferisce la Gazzetta dello Sport, cioè nella città in cui è nato. Inoltre, ha da poco acquistato il ristorante Il Principe della Fossa Maestra, dove si svolgerà la festa di nozze in compagnia sicuramente di qualche altro compagno di squadra.

Nel 2016 a Formentera è sbocciato l’amore tra i due che hanno anche passato una crisi importante nel 2017 che li ha fatti separare per un anno circa. Nonostante questo periodo di separazione, oggi sono più uniti che mai e convolano a nozze!

Bernardeschi e la Ciardi si amano sempre di più, nel 2019 hanno avuto la loro prima figlia Deva che oggi in questo giorno così importante li accompagnerà con un grande sorriso!