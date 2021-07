Scopriamo insieme la classifica dei segni più autorevoli dello zodiaco: ci sarai anche tu tra le prime cinque posizioni? Ecco quali sono!

Capita spesso di incontrare persone, nella nostra vita, alle quali è semplicemente impossibile dire di no.

Non si tratta certo di un qualcosa di magico o di un incantesimo che conoscono in pochi ma di una caratteristica molto più particolare. L’autorevolezza!

Se questo concetto viene spesso associato a militari, professori universitari o, addirittura e grazie a reality che hanno per protagonisti aspiranti cuochi, chef stellati oggi abbiamo deciso di ricondurre il tutto ai segni zodiacali.

Come? Ma semplicemente stilando la classifica dei primi cinque segni dell’oroscopo a cui è impossibile dire di no.

Tra loro ci sarai anche tu?

I segni più autorevoli dello zodiaco: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Quante volte ti è capitato, nella vita, di vedere un supplente entrare in classe e cercare di fare lezione.

Anche se i tempi della scuola (in presenza, oltretutto) sono lontani, di certo ricorderai quanto era difficile, per alcuni supplenti, imporsi ad una classe di indisciplinati studenti (tra cui, ovviamente, c’eri anche tu).

Il paragone potrà sembrarti strano o, comunque, poco calzante ed invece si tratta di quello migliore per capire quanto conti, nella vita, essere autorevoli.

C’erano professori, a scuola, capaci di ridurre la classe al silenzio con un’occhiata ed altri che, volenti o nolenti, finivano per subire i propri studenti.

Ma la classifica dell’oroscopo non è dedicata solo ai professori, poco importa di qualche grado. No, conoscere quali siano i cinque segni dello zodiaco più autorevoli di tutto l’oroscopo è fondamentale anche per noi che la scuola l’abbiamo finita da tempo.

Questa qualità, infatti, è importantissima nella vita e la maggior parte delle volte, soprattutto quando ci troviamo in un contesto lavorativo, è proprio la caratteristica che manca a chi si trova in comanda!

Scopriamo quali sono i segni dell’oroscopo più autorevoli in modo da prendere bene le misure quando ci rapportiamo con loro!

Leone: quinto posto

Al quinto posto della nostra classifica troviamo subito un segno decisamente forte e capace di ispirare negli altri un vero e proprio terrore.

Eh sì, cari nati sotto il segno del Leone, parliamo proprio di voi!

Il Leone, infatti, è un segno molto autorevole, capace di imporsi sugli altri potendo contare anche sulla propria sicurezza (ed arroganza).

Il Leone è un segno a cui gli altri guardano spesso per avere indicazioni riguardo la propria vita. Si pone come un modello per gli altri (ma non vuole mai prendersi troppe responsabilità!).

Capricorno: quarto posto

Visto che nel suo campo, soprattutto lavorativo, il Capricorno è quasi sempre un esperto, non gli risulta difficile far sentire la propria autorevolezza anche in altri ambiti della sua vita.

I nati sotto il segno del Capricorno, infatti, sono persone che sanno quello che fanno e che non si vergognano di dare ordini o di imporsi sugli altri.

Certo, il Capricorno sa essere autorevole solo quando è assolutamente sicuro di quello di cui parla. Spesso e volentieri, però, quando si trova a discutere di argomenti che non sono il suo forte finisce per risultare solo arrogante o dispotico senza motivo!

Acquario: terzo posto

Che l’Acquario si trovi nella classifica dei segni più autorevoli dello zodiaco potrebbe sembrarci strano, visto quanto sono dolci e gentili.

In realtà, però, chi conosce bene un nato sotto il segno dell’Acquario, sa benissimo che queste persone possono diventare dei veri e propri despoti. Che paura!

L’Acquario, infatti, è un segno che non ha assolutamente paura di imporsi o di far capire agli altri che cosa vuole.

Se ci fate caso, infatti, vi renderete conto che, quando c’è un Acquario in giro, si finisce sempre per fare quello che vuole lui ed esattamente come lo vuole lui.

Gli Acquario sono fra i segni più autorevoli di tutto lo zodiaco: inutile fare finta di niente!

Vergine: secondo posto

Al secondo posto della nostra classifica dei segni più autoritari dello zodiaco, troviamo tutti i nati sotto il segno della Vergine.

Il loro amore per la precisione e per i dettagli, infatti, fa di loro alcuni tra i segni più autoritari che ci siano nell’oroscopo.

Non è di certo un’informazione da prendere sottogamba!

La Vergine, infatti, è un segno che ama avere tutto in ordine e sotto controllo: non gli sfugge mai niente ed ha le idee decisamente chiare!

Per questo motivo, quindi, la Vergine è capace di assoggettare tutto e tutti al suo stile di vita: chi vuole fare altrimenti deve prepararsi ad una lotta ed anche piuttosto dura!

(Noi, in ogni maniera, ve la sconsigliamo: i nati sotto il segno della Vergine possono essere molto autoritari ma anche molto cattivi quando vogliono!).

Scorpione: primo posto nella classifica dei segni più autorevoli di tutto lo zodiaco

Arriviamo, infine, al primo posto della nostra classifica dei segni più autorevoli e troviamo tutti i nati sotto il segno dello Scorpione.

Sono loro, infatti, a trovarsi a loro agio nelle posizioni di potere e a salire in comando appena possono, senza paure!

Lo Scorpione è un segno capace di assoggettare un’intera stanza, un intero team di lavoro o anche un gruppo di amici con un semplice sopracciglio aggrottato.

I nati sotto questo segno, infatti, sono persone che non hanno paura di niente o di nessuno e che, spesso e volentieri, sono in grado di fare da soli quello che agli altri richiede almeno un team di persone!

Lo Scorpione è un segno capace di infondere paura ma anche di ispirare gli altri, di portarli avanti e di guidarli facendosi loro mentore.

Insomma: si tratta di un segno complicato e di certo autorevole, al quale è difficile sfuggire. Nella maggior parte dei casi, però, lo Scorpione usa la sua autorevolezza in bene: il problema è quando inizia ad usare il suo potere… per scopi malvagi!