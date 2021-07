Il piano di Meghan Markle: cosa sta tramando la duchessa?

Meghan Markle, duchessa di Sussex, avrebbe studiato un piano preciso. Quali sono le intenzioni della moglie di Harry? Ecco tutti i dettagli

Meghan Markle fa sempre discutere, qualsiasi cosa dica o faccia. A volte si parla di lei anche quando non rilascia dichiarazioni alla stampa. Recentemente, la duchessa di Sussex ha rilasciato un’intervista a Oprah Winfrey che ha fatto il giro del mondo. Dopo quelle dichiarazioni ci sono state numerose polemiche.

Quelle dichiarazioni hanno fatto emergere dei problemi dei quali non si conoscevano ancora tutti i dettagli. Parole che sicuramente non sono piaciute alla Royal Family, che non deve aver particolarmente apprezzato il comportamento di Harry e Meghan negli ultimi mesi. Prima l’addio alla Gran Bretagna e poi diverse stoccate alla famiglia reale.

Ma una nuova polemica è in arrivo e, come già detto, non è partita da dichiarazioni dei due sposini. In un programma televisivo andato in onda in Gran Bretagna, i due ex reali sono stati fortemente criticati. Vediamo nel dettaglio di cosa tratta il programma televisivo e quali sono state le accuse rivolte ad Harry d’Inghilterra e Meghan Markle.

Le accuse dell’esperta inglese

ITV è un canale televisivo britannico e ha mandato in onda un nuovo documentario. Il titolo di questo programma televisivo è Harry and William: what went wrong (“Harry e William: cosa è andato storto”). Questa trasmissione ha avuto un notevole successo, come sempre quando si tratta delle questioni che riguardano la Royal Family.

Nel corso di questo programma televisivo Penny Junor, esperta della casa reale inglese, ha rivolto alcune accuse nei confronti di Meghan Markle. La tesi è sempre la stessa: Meghan avrebbe portato via Harry dalla sua residenza inglese e lo avrebbe convinto a trasferirsi negli Stati Uniti d’America, precisamente in California. Si, ma come?

“Non era per niente affascinante come potrebbe sembrare dall’esterno”, ha dichiarato la Junor, che ha spiegato come l’ex attrice statunitense abbia sconvolto tutti sin dal suo primo giorno alla corte reale di Buckingham Palace. Pare che, sin dal primo momento, Meghan non abbia fatto nulla per nascondere la sua intenzione di portare via il principe Harry dalla sua dimora britannica.

Secondo quanto riportato dall’esperta di scandali reali, Penny Junor, l’ex attrice statunitense e moglie del principe Harry avrebbe avuto un programma studiato in ogni dettaglio e preparato immediatamente dopo il fidanzamento ufficiale tra i due (ex) reali: portare via suo marito dall’Inghilterra. Pare che avesse pianificato tutto nei minimi dettagli e che abbia soltanto messo in pratica il suo piano.

Meghan aveva programmato tutto

Robert Lacey è lo storico autore di Battle of Brothers. Nel corso del documentario Harry and William: what went wrong ha rilasciato alcune dichiarazioni, che arriverebbero da fonti certe. Secondo queste fonti, Meghan Markle avrebbe pianificato tutto sin dal primo giorno di residenza a Buckingham Palace.

“Una persona vicina alla famiglia reale mi ha rivelato di sapere le intenzioni di Meghan. Lei aveva un piano ben preciso”. Queste le parole di Lacey. Penny Junor ha descritto Meghan come una persona spocchiosa, dai modi piuttosto prepotenti: “Ha arruffato le piume fin dal primo giorno in cui il duca di Sussex, Harry, l’ha presentata ai membri della famiglia Reale”.

La Junor ha aggiunto anche di aver sentito storie poco piacevoli sul conto dell’ex protagonista della serie tv Suits, che pare trattasse male lo staff della Royal Family. Questo atteggiamento avrebbe infastidito anche il futuro re, William, che un giorno avrebbe perso la pazienza e avrebbe dichiarato: “Guardate come quella dannata donna ha trattato il mio staff, è spietata!”.

Da diversi mesi circolano voci sul presunto bullismo di Meghan Markle nei confronti dello staff di Buckingham Palace, le parole di Penny Junor sembrano confermarle. Sarebbe intervenuta addirittura la Regina Elisabetta, che avrebbe aperto un’inchiesta interna per accertarsi della veridicità di queste voci.

Dopo la discussa intervista concessa ad Oprah Winfrey, dunque, Meghan Markle continua a suscitare polemiche sul suo conto. I membri della Royal Family difficilmente apprezzeranno queste dichiarazioni, che gettano ulteriore fango sulla casa reale britannica. La famiglia reale ha definito “totalmente fuori luogo” il documentario ed ha censurato parte della trasmissione televisiva.