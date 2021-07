Test: oggi vogliamo provare a verificare le tue capacità di intuito. Quanti animali vedi in questa immagine. Provare a dare la risposta corretta

Il test di oggi non riguarda la tua personalità, bensì la tua capacità di intuito. Oggi vogliamo vedere se riesci a trovare anche il più piccolo dettaglio all’interno di un’immagine. Non è un compito semplice, anzi. Infatti quasi nessuno è stato in grado di trovare tutte le soluzioni quando hanno provato a risolvere il test di oggi.

A volte le illusioni ottiche ci fanno percepire la realtà in modo diverso. Si basano sulla sollecitazione della vista, del colore o del movimento. Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta semplicemente di un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente facendogli passare qualche minuto lontano dalla routine di tutti i giorni.

Ti potrebbe interessare anche – Giulia Stabile e Sangiovanni, cosa li ha uniti davvero: spunta la verità solo ora

Quanti animali vedi?

- Advertisement -

Il test di oggi non è molto semplice. Guarda con attenzione l’immagine in alto. All’interno di questa immagine ci sono alcuni animali. Riesci a contarli tutti? Prenditi tutto il tempo di cui hai bisogno, non ti fermare al primo sguardo, altrimenti non riuscirai a trovare la soluzione. Dovrai usare anche la fantasia.

Adesso sei pronto per iniziare il test. Oltre al numero degli animali, prova ad elencare anche le varie razze. Il numero è molto più alto di quanto tu possa pensare dopo il primo sguardo. Per questo motivo dovrai perdere qualche minuto in più. Quando pensi di averli individuati tutti, scorri il testo alla ricerca delle soluzioni.

Leggi anche – Riccardo Guarnieri sui social dopo mesi: il cavaliere di Uomini e Donne è irriconoscibile

Le soluzioni del test

Questa foto sta facendo penare il web. Pochissime persone sono riuscite a capire quanti siano gli animali in foto. C’è chi non è arrivato ad individuarne nemmeno la metà, chi si è avvicinato molto e chi ha indovinato il numero degli animali ma ha fatto confusione con alcune razze. Sono davvero pochi coloro che sono riusciti a trovare la soluzione.

Partiamo dal numero degli animali presenti in questa immagine. La maggior parte delle persone interpellate ha indovinato la metà degli animali. Ma proviamo a partire con gli animali più semplici da individuare. Immediatamente possiamo riconoscere un elefante, un asino, un gatto, un topo e un cane.

Vi siete fermati a questi cinque? Non siate superficiali, non siete nemmeno arrivati a metà. Con un po’ di fantasia, invece, si può arrivare alla soluzione definitiva. Il numero corretto è 13. Oltre al cane, al gatto, all’asino, all’elefante e al topo, ci sono altri otto animali. Sono pochi coloro che li hanno individuati.

L’elenco degli animali

Gli altri animali sono: un pesce, una tartaruga, una libellula, un serpente, un gambero, una gallina, un coccodrillo e un delfino. In alcuni casi, sul web sono scoppiate alcune polemiche, perché non tutti erano d’accordo sulla reale attribuzione di alcuni animali. Ma la risposta corretta è sicuramente questa.

Ai nostri lettori interessa anche – Emma Marrone come non l’avete mai vista: il regalo per gli Azzurri campioni d’Europa

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, quanti particolari hai colto all’interno dell’immagine? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti. Devi solo avere un po’ di pazienza, a presto!