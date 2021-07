Belen Rodriguez è su tutti i giornali: ha partorito la bellissima Luna Marì. La mamma bis, tra uno scatto e l’altro sui social, riceve tantissimi auguri, uno di questi però ha lasciato tutti a bocca a aperta.

Belen Rodriguez ha dato alla luce la sua splendida figlia: Luna Marì. Il 12 luglio 2021 si colora di rosa e profuma di felicità per i neo genitori che tanto hanno atteso l’arrivo della bebè più chiacchierata dell’ultimo anno. Belen posta le prime foto su Instagram facendo un annuncio ufficiale, ma emozionati e stanchi, non potevano non mettere almeno la foto del piedino della bimba.

Belen e Antonino hanno deciso, secondo varie fonti online, di far avvenire il parto in una clinica di Padova e non di Milano, città nella quale Belen vive, per poi passare i primi giorni della piccola sull‘isola di Albarella. Decisione presa per vivere, come del resto tutta la gravidanza, questo delicato momento con pace e serenità, lontano dalle fotocamere dei paparazzi che tanto attendevano l’evento.

Belen da sempre molto attiva sui social, nonostante abbia preso la decisione di vivere in maniera più riservata la gravidanza e il parto, non ha potuto fare a meno di condividere la sua gioia. Tra i tanti messaggi ricevuti, spicca anche quello dell’ex Fabrizio Corona.



- Advertisement -

Belen Rodriguez e Fabrizio Corona sono stati legati da una passionale e controversa relazione che ha fatto discutere il pubblico. Le parole questa volta sono state più forti e niente ha fermato l’irriverente Fabrizio che ha detto la sua.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Belen fa una clamorosa decisione prima del parto: cambia tutto!

Belen Rodriguez riceve un inaspettato messaggio da Fabrizio Corona

I due neo genitori sono felicissimi per la nascita della bambina, soprattutto dopo il tragico evento che ha creato non poco dispiacere alla coppia.

Belen e Fabrizio invece sono stati una delle coppie più discusse e in voga tra il 2009 e il 2012. Tutto è nato quando la showgirl ha lasciato il calciatore Marco Borriello proprio per mettersi con il paparazzo. Un amore travolgente e instabile che è finito quando Belu ha partecipato nelle vesti di professionista all’edizione di Amici di Maria De Filippi nel 2013 e si è innamorata follemente di Stefano De Martino.

Belen e Stefano si sono sposati e hanno avuto un bellissimo bambino, Santiago. Adesso, Santiago non è più il piccolo di casa, ma dovrà lasciar spazio alla sorellina primogenita di Spinalbese, il quale racconta dei retroscena interessanti sulla nascita della piccola. In ogni caso, tutti sono venuti a conoscenza della nascita della bimba ed inaspettatamente è proprio Fabrizio Corona quello che fa il primo passo.

Belen e Fabrizio sono rimasti in ottimi rapporti, tanto che non sono mancate delle occasioni nelle quali la stessa Belen ha difeso l’ex per le vicende giudiziarie che lo hanno contraddistinto. Ecco le parole di Fabrizio:

Belen è soprannominata affettuosamente da Fabrizio “Gorda” in spagnolo. Nonostante il fatto che siano due ex con una storia d’amore travagliata, sono rimasti in ottimi rapporti. Infatti lo stesso Corona ha taggato nella storia anche il nome del neo papà, dimostrando affetto e felicità per la nascita dell’attesissima bimba.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Belen litiga con una ex del compagno, reazione inaspettata

Belen ha partorito alle ore 00,47 del 12 luglio, la piccola Luna Marì. Luna per brillare di lucentezza e bellezza come la Dea della luna, e Marì come variante di Maria e secondo nome di Belen.

Non c’è occasione migliore per mettere da parte malumori e dispiaceri per fare spazio alle congratulazioni che sono un bellissimo gesto d’affetto per i due neo genitori.