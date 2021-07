Amadeus e Giovanna Civitillo hanno pubblicato alcune foto del loro matrimonio, avvenuto ben 12 anni fa. La coppia ha anche svelato un segreto

Amadeus e Giovanna Civitillo sono una coppia solida da tantissimi anni ormai. I due, come quasi tutti sanno, si sono conosciuti quando Amadeus era il presentatore de ‘L’Eredità’ su Rai1. E così, tra un balletto provocante di lei (protagonista della famosa “Scossa”) è scoppiato l’amore.

La freccia di cupido ha colpito ben 19 anni fa, ma il matrimonio di una delle coppie più famose della tv italiana è arrivato soltanto nel 2009. Nel frattempo, dal loro amore, è nato anche il loro figlio Josè, chiamato così in onore di Mourinho, attuale tecnico della Roma e all’epoca allenatore dell’Inter (la squadra del cuore del presentatore).

I due sono talmente uniti che anche sui social hanno un profilo in comune, dove spesso si mostrano durante i momenti più importanti della loro carriera ma anche della vita privata. E così, proprio in occasione del loro undicesimo anniversario di matrimonio, Ama e Giovanna hanno svelato ai loro fan alcuni scatti rimasti segreti finora.

Amadeus e Giovanna Civitillo, le foto del loro matrimonio svelate su Instagram

Si tratta di alcune foto del loro matrimonio, celebrato il 12 luglio del 2009. Eccoli dunque sorridenti mentre tagliano la torta nunziale nella prima foto, seguita da una dolcissima e romantica citazione di Shakespeare: “La ricchezza del mio cuore è infinita come il mare, così profondo il mio amore: più te ne do, più ne ho, perché entrambi sono infiniti”.

E a quanto pare il loro amore è davvero infinito. La coppia, oltre che professionalmente, è molto legata nella vita di tutti i giorni. Questo nonostante Amadeus, secondo quanto confessato in una recente intervista ad Oggi, sia un tipo decisamente ipocondriaco:

“A lui basta un brufolo per pensare male e farne un possibile motivo di ansia. – ha svelato Giovanna – Come si vive? Prendendolo in giro dal mattino alla sera. Scherzandoci sopra. Altrimenti usciremmo pazzi”.

Sembra proprio che il segreto del loro rapporto così unito sia dovuto ad un bilanciamento degli equilibri e soprattutto, come affermato da Amadeus, dalla “totale assenza di egoismo”.

Nell’intervista ad Oggi c’è anche un passaggio sul futuro professionale di entrambi. Non è un mistero, infatti, che la Rai stia spingendo per un terzo Sanremo con Amadeus alla conduzione. Lui non si sbilancia, anche se rispetto a qualche mese fa le sue intenzioni sono cambiate: “Non è tanto il tempo a essere il problema. Si tratta di capire piuttosto i cambiamenti che ci saranno all’interno della Rai”.