I segni con più autocontrollo dello zodiaco: la classifica

Sei anche tu uno dei segni con più autocontrollo di tutto lo zodiaco? Scopriamolo subito insieme: ecco la classifica dell’oroscopo di oggi!

Quante volte ti è capitato di perdere il controllo, nella vita?

Sai benissimo di che cosa parliamo (e no, non intendiamo quando hai suonato il clacson tutta la notte in onore della vittoria degli Azzurri agli Europei 2021).

A tutti, prima o poi, capita di non rispondere più delle proprie azioni, a volte in bene ed altre volte in “male”.

Ma sai che esistono dei segni che, poco importa cosa succede intorno a loro, non perdono mai la calma o la testa e non smettono mai di comportarsi con un aplomb invidiabile?

Scopriamo subito di chi parliamo grazie alla nostra classifica dell’oroscopo di oggi: ma non è che ci sei anche tu nelle prime cinque posizioni?

I segni con più autocontrollo di tutto lo zodiaco: ci sei anche tu nella classifica di oggi dell’oroscopo?

Avere autocontrollo, generalmente, viene considerato come un qualcosa di poco positivo.

Una persona “schiava” del suo autocontrollo, infatti, è qualcuno che non si lascia mai andare e che segue sempre le regole (sue od imposte dalla società), senza farsi troppe domande.

Bene, oggi vogliamo capire se e quanto i segni zodiacali possano influire sulla nostra capacità di aderire alle regole ed alle istruzioni che ci danno gli altri.

Come? Ma semplicemente scoprendo le prime cinque posizioni nella classifica dei segni dell’oroscopo che hanno più autocontrollo di tutti quanti!

Saper seguire le regole o anche rimanere forti sulle proprie idee e posizioni, poco importa che cosa stia succedendo intorno a noi, è un talento di certo non da poco.

Se di talento si tratta, però, esistono anche persone che finiscono per esasperarlo ai massimi storici, finendo per far “pagare” lo scotto alle persone che li circondano.

Non credi di essere uno dei segni con più autocontrollo di tutto lo zodiaco?

Non preoccuparti: la nostra classifica di oggi dei segni zodiacali ci farà subito scoprire chi sono i primi cinque. Ecco di chi stiamo parlando!

Bilancia: quinto posto

La Bilancia è uno dei segni con più autocontrollo di tutto lo zodiaco.

Non ci credete? Eppure sappiate che ogni sua azione è finemente calcolata, sempre ragionata e quasi mai spontanea.

Sia chiaro: questo non vuol dire che i nati sotto il segno della Bilancia non siano persone allegre o felici!

La Bilancia ha solo molta attenzione (ed autocontrollo, per l’appunto) quando si parla di emozioni. Non vi mostrerà mai qualcosa che non dovreste vedere: le sue reazioni sono sempre “calcolate” su di voi!

Scorpione: quarto posto

Anche i nati sotto il segno dello Scorpione hanno un grande autocontrollo… soprattutto quando si tratta di rabbia!

Lo Scorpione, infatti, è un segno che spesso perde la pazienza e che sa di esagerare molto quando gli capita di perdere le staffe.

Per questo motivo, dunque, i nati sotto questo segno sono diventati bravissimi a “captare” quando stanno per esagerare e si autoimpongono un controllo veramente erculeo.

Meglio non essere nelle loro vicinanze, però, quando “esplodono“!

Capricorno: terzo posto

In questa classifica troviamo anche tutti i nati sotto il segno del Capricorno. Questo segno, infatti, è uno di quelli che ha un grande autocontrollo quando parliamo di emozioni!

Il Capricorno fatica a entrare in contatto con i propri sentimenti, facendo letteralmente impazzire tutte le persone che lo circondano!

Questo segno, infatti, non crede di dover “lavorare” per entrare in contatto con le sue emozioni o con quelle degli altri e spesso si impone un autocontrollo quasi deleterio per i suoi rapporti!

Il Capricorno “fingerà” di essere freddo e senza emozioni per molto tempo: a forza di fingere, prima o poi, il suo autocontrollo potrebbe addirittura avere la meglio!

Vergine: secondo posto

Chi se non i nati sotto il segno della Vergine, amanti della precisione e delle regole siano campioni di autocontrollo sicuramente non può essere una sorpresa per voi!

La Vergine, infatti, ha fatto della sua capacità di governare le emozioni una vera e propria bandiera, che non si vergogna di sventolare ovunque.

I nati sotto il segno della Vergine, infatti, sono persone decisamente posate anche nelle situazioni più difficili o complicate.

Non hanno paura delle conseguenze delle loro azioni perché hanno sempre chiara la loro bussola morale (anche se questa bussola punta quasi sempre a Nord: la Vergine ha spesso una personalità molto fredda!).

I nati sotto il segno della Vergine sono persone compassate e serie, non hanno paura di niente. Non riuscirete a

Toro: primo posto nella classifica dei segni zodiacali con più autocontrollo di tutti

Ti sembra strano che al primo posto della nostra classifica si trovino tutti i nati sotto il segno del Toro?

Allora non li hai mai visto mentre si rivolgevano agli altri in una situazione di pericolo o di stress: sono capaci di stravolgere completamente la loro personalità!

I nati sotto il segno del Toro, infatti, spesso finiscono per sembrare persone deboli od insicure, proprio perché non hanno vergogna di mostrare i loro sentimenti.

Chi è nato sotto questo segno, infatti, non ha problemi a mostrarsi per come è veramente e non ha paura di niente o di nessuno.

Spesso la sua trasparenza viene scambiata per sciocchezza oppure per incapacità di prendere decisioni sotto stress.

La verità, invece, è che il Toro è un segno molto concentrato su sé stesso, capace di prendere decisioni anche controverse senza paura ed in grado di reagire bene in situazioni di paura grazie al suo autocontrollo.

Il Toro è il segno più posato, tranquillo e senza paura dello zodiaco: provate ad andare con lui in una escape room e capirete di che cosa parliamo!