Le ultime clamorose parole di Lady Diana prima di morire

Dopo tanti anni spuntano alcune indiscrezioni riportate dai tabloid inglesi. Ecco le ultime parole pronunciate da Lady Diana prima di morire

Diana Spencer è morta il 31 agosto 1997 a Parigi a causa di un incidente stradale. La principessa del Galles era in auto con il suo compagno Dodi Al-Fayed. Al-Fayed era un produttore cinematografico e discografico egiziano, figlio di Mohamed Al-Fayed, milionario e proprietario dei magazzini Harrods, famosi in tutto il mondo.

La loro auto, una Mercedes guidata dall’autista Henri Paul, si schiantò contro il tredicesimo pilastro della galleria del Pont de l’Alma, nella capitale francesi. I due erano inseguiti dai paparazzi e per questo stavano percorrendo il tunnel a velocità molto sostenuta. L’unico a sopravvivere all’impatto fu Trevor Rees-Jones, guardia del corpo di Dodi Al-Fayed.

Diana non morì sul colpo, ma venne trasportata all’ospedale Pitié-Salpêtrière in ambulanza. Morì poche ore dopo, alle 5:30 del mattino. Sulle cause della morte di Lady Diana se ne sono dette molte. Recentemente, però, è venuta fuori una notizia che riguarda le sue ultime parole prima di morire. Vediamo nel dettaglio cosa disse Lady D a poche ore dalla morte.

“Cosa è successo?”

Ormai sono passati 24 anni dalla morte di Diana Spencer, principessa del Galles, ma l’evento fa ancora discutere. Sul suo decesso ne abbiamo sentite di tutti i colori: si va dalle solite cospirazioni, fino ad arrivare ai misteri di corte. L’unica cosa certa è che Diana e Dodi stessero provando a scappare dai paparazzi, che gli stavano addosso anche a Parigi.

L’auto nella quale viaggiavano Diana Spencer e Dodi Al-Fayed rimase totalmente distrutta a seguito dell’impatto. Le foto fecero il giro del mondo e ci furono diverse polemiche proprio perché alcune foto immortalavano Lady D sofferente a terra. L’ex moglie del principe Carlo sarebbe morta dopo un paio di ore.

Xavier Gourmelon, il capo della squadra di vigili del fuoco che arrivò per prima sul luogo dell’impatto, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Daily Mail. Gourmelon ha parlato del tentativo di soccorrere le vittime e della drammaticità del momento. Ha anche rivelato quali furono le ultime parole pronunciate da Diana Spencer.

“La guardia del corpo Trevor Rees-Jones sembrava molto agitata e aveva immediato bisogno di un supporto medico. Sul pavimento della Mercedes c’era anche un’altra vittima. Era Diana, si muoveva e parlava. Riuscimmo ad estrarla viva dai rottami dell’auto, sono stato con lei e le ho tenuto la mano in attesa dell’ambulanza. Non mi ero nemmeno accorto che si trattasse della principessa, me lo hanno fatto notare dopo”.

Xavier Gourmelon ha poi rivelato le ultime parole pronunciate da Diana Spencer: “Oh mio Dio, cosa è successo”. È molto probabile che Gourmelon abbia pensato molto spesso a queste parole nel corso degli anni, sono state le ultime frasi pronunciate dalla principessa del Galles nel corso della sua sfortunata vita.