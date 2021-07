Scopriamo insieme se hai fatto arrabbiare uno dei segni zodiacali che portano rancore per sempre nella vita: ecco la classifica!

L’aggressività, la rabbia o l’arroganza sono alcune tra le tante emozioni negative che possono veramente rovinare rapporti che magari vanno avanti anche da anni.

Avere a che fare con delle persone che hanno questi tratti (ed altri) molto sviluppati è, quindi, decisamente difficile!

Se, però, le esplosioni di rabbia o di superiorità sono qualcosa che si può “controllare” od accettare (ovviamente senza mai scusare episodi gravi, non scherziamo), c’è un’emozione veramente difficile da gestire.

Parliamo del rancore! Scopriamo se, tra i tuoi conoscenti, c’è uno dei segni che si trovano in questa classifica (spoiler: se è così, sono guai!).

I segni zodiacali che portano rancore: ecco la classifica dell’oroscopo di oggi

Arrabbiarsi o essere facili alle arrabbiature è un conto; essere persone rancorose, da una parte, è però molto più pericoloso!

Chi porta rancore, infatti, è una di quelle persone famose per “legarsela al dito“.

Poco importa (o meno) cosa sia successo: la persona rancorosa non si scorderà mai dell’accaduto e, anzi, modellerà tutta la sua vita e la vostra relazione su quell’unico evento.

Ti è mai capitato di conoscere una persona rancorosa oppure pensi di essere proprio tu quello che porta più rancore di tutti tra i tuoi amici?

Da oggi non dovrai più farti questa domanda: ci abbiamo pensato noi a trovare la risposta stilando la classifica dei segni zodiacali che portano rancore più di tutti!

Scopriamo le prime cinque posizioni della classifica e cerchiamo di capire subito se hai fatto qualche passo falso con qualcuno che ti sta portando… beh, rancore!

Hai presente quella persona che non senti da tempo o che evita tutti i tuoi inviti?

Magari il motivo è proprio che si trova al primo posto della classifica: bando alle ciance e scopriamo immediatamente i segni zodiacali più rancorosi dell’oroscopo!

Pesci: quinto posto

Lo avreste mai detto? Eppure è proprio così. I nati sotto il segno dei Pesci possono essere veramente molto rancorosi e farvi pesare accadimenti che voi vi siete proprio scordati!

Questo segno, infatti, è uno di quelli veramente sensibili e capace di provare sentimenti forti in un momento.

Per questo motivo, quindi, i Pesci finiscono spesso per trovarsi affezionati a persone che poi, irrimediabilmente li feriscono.

Quasi per forza di cose, quindi, i Pesci finiscono per portare rancore verso chi li tratta male: fate attenzione!

Toro: quarto posto

Anche il Toro è un segno che non dimentica mai niente e che non scorda che cosa è successo.

Il Toro è un segno che ha una sensibilità spiccata, che cerca di nascondere, ma che gli permette anche di provare sentimenti decisamente forti.

Visti i suoi sentimenti estremamente “carichi“, quindi, il Toro si trova sempre a dover chiedere conto di quanto è successo.

Certo, il Toro porta rancore ma con questo anche la possibilità del perdono: non potete fare finta di niente con lui! Affrontate le questioni in sospeso e vedrete che non avrete problemi.

Scorpione: terzo posto

Non solo rancore ma anche, attivamente, vendetta!

I nati sotto il segno dello Scorpione sono persone che non dimenticano mai un torto ma sono anche persone capaci di provare un grande sentimento di vendetta.

Di certo, però, lo Scorpione non si metterà a programmare o a creare una lavagna con tutti i vostri spostamenti sopra!

Quello che farà lo Scorpione, semplicemente, sarà aspettare il momento giusto.

I nati sotto questo segno, infatti, sanno elegantemente quando è il caso di prendersi una vendetta, non accelereranno il processo.

Se gli avete fatto un torto, però, potete aspettarvi che non lo dimentichino e che ve la facciano pagare!

Acquario: secondo posto

Anche l’Acquario, piuttosto sorprendentemente, è capace di ricordare torti e problemi subiti e cercare un responsabile dopo anni.

Si tratta, infatti, di uno dei segni capace di portare rancore per moltissimo tempo e che, anche se finge che tutto vada bene, di certo non si scorda mai di quello che gli avete detto o fatto.

L’Acquario è un segno estremamente capace di prenderla sul personale: non si preoccupa di sembrare fastidioso od infantile ma sa sempre come rigirare la situazione a suo vantaggio.

Per l’Acquario, che tanto si spende nei confronti degli altri, ricevere un torto è veramente difficile.

Non ve lo perdonerà mai a meno che non facciate un enorme lavoro e non chiediate scusa in maniera decisamente plateale. Fate attenzione, quindi, quando vi rapportate con un Acquario!

Cancro: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che portano rancore nell’oroscopo

Al primo posto della nostra classifica non possiamo far altro che trovare tutti i nati sotto il segno del Cancro. Inutile far finta che sia una sorpresa!

Il Cancro è il re (o la regina o qualsiasi tipo di nobiltà non binaria se preferite) del rancore e non scorda veramente nulla della sua vita!

La sua memoria da elefante per tutti i piccoli torti ha veramente dell’incredibile: state sicuri che se avete fatto qualcosa di sbagliato se lo ricorderà!

Il Cancro, infatti, è generalmente un segno molto sensibile e che tende a prendere tutto (ma veramente tutto) sul personale.

Invece di lasciarsi andare a esplosioni di rabbia o iniziare litigate infinite, il Cancro tende a portare rancore all’infinito, escludendoti dalla sua cerchia.

Certo, principalmente lo fa non le persone che non sono care al suo cuore ma il Cancro è capace anche di smettere di parlare per sempre ad una persona a cui tiene semplicemente grazie al rancore!