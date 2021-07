Scopri la tua personalità con il test della camminata

Il test di oggi riguarda il tuo modo di camminare. In base a come cammini è possibile scoprire alcuni aspetti della tua personalità

Oggi ti proponiamo un test molto divertente e interessante. L’obiettivo è quello di analizzare nel dettaglio la tua personalità e permetterti di scoprire alcune sfaccettature del tuo carattere che, forse, fino ad oggi nemmeno sapevi di avere. Il test è molto semplice, ti servirà soltanto qualche minuto e un po’ di attenzione.

Secondo alcuni studi, esiste un nesso tra il modo di camminare di un individuo e la sua personalità. Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta semplicemente di un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente facendogli passare qualche minuto lontano dalla routine di tutti i giorni.

Il test di oggi è molto semplice, dovrai semplicemente pensare al tuo modo di camminare e poi scoprire il profilo abbinato alla tua scelta. Dietro ogni profilo si nasconde una personalità diversa. Usa l’istinto, non pensarci troppo. Alla fine si tratta di una tua caratteristica personale. Adesso sei pronto per iniziare il test.

A chi assomigli quando cammini?

Oggi potrai scoprire a quale tipologia di persona puoi essere associato in base al tuo modo di camminare. Quando camminiamo, senza neanche rendercene conto, lanciamo dei messaggi non verbali. Il nostro modo di camminare è una delle prime cose che gli altri notano in noi, spesso prima ancora di sentirci parlare.

C’è chi fa bella figura e chi, al contrario, non ne esce bene perché ha un modo di muoversi fastidioso. Esistono diverse qualità che possiamo attribuire a ciascun modo di camminare, oggi vogliamo verificare qual è la tua. Non dovrai fare altro che pensare al tuo modo di camminare e poi scorrere il testo, alla ricerca delle soluzioni del test.

Le soluzioni del test: il riflessivo

Se hai un passo veloce e il tuo busto è posizionato in avanti, questo significa che sei un riflessivo. Ti capita spesso di pensare a tante cose mentre cammini. A volte ti distrai e rischi di urtare le altre persone, questo approccio sottolinea quanto tu sia vivace ed intelligente. In alcune occasioni puoi risultare un po’ troppo distante. Sei competitivo ed orgoglioso, usi la logica quando ragioni.

La celebrità

Se, quando cammini, hai le spalle indietro, il busto dritto, la testa alta, vuol dire che hai una camminata molto elegante. Sei carismatico e hai il modo di camminare delle celebrità o dei politici. Saluti le persone che incontri perché sei molto socievole. Ami stare al centro dell’attenzione, non tutti apprezzano questo tuo modo di fare.

Il lavoratore

Se cammini facendo cadere il peso del corpo sulle gambe e non vai né troppo veloce, né troppo lento, allora significa che tendi a concentrare la tua vita sulla carriera professionale. Il lavoro è la parte più importante della tua esistenza, hai bisogno di far parte di un gruppo e ami quando ti vengono riconosciuti dei meriti. Dovresti avere più stima in te stesso.

Il coscienzioso

Quando cammini tieni sempre gli occhi per terra e usi soprattutto le punte dei piedi? Bene, questo significa che hai un approccio coscienzioso nei confronti della vita. Hai le braccia bloccate sui fianchi per evitare di invadere lo spazio del tuo interlocutore. Nonostante tu sia abbastanza empatico, a volte fai fatica ad esprimere i tuoi reali sentimenti.

Le soluzioni del test: marcia a braccia incrociate

Se, quando cammini, tendi ad incrociare le braccia, dovresti fermarti. Il linguaggio del tuo corpo esprime insicurezza e disagio. Si tratta di un segnale che potrebbe portare qualche malintenzionato ad approfittarsene. Il tuo atteggiamento è quello di una persona che non ha una grossa autostima. Fai un bel respiro e prova a scaricare la tensione.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, qual è il tuo modo di camminare? Il profilo corrispondeva al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti. Devi solo avere un po’ di pazienza, a presto!