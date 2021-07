La prima volta di Pierpaolo Pretelli. Scopriamo insieme i dettagli

Il Grande Fratello Vip quest’anno è stato un vero e proprio successo e ha dato la possibilità a volti poco conosciuti di diventare delle vere e proprie icone.

Primo fra tutti c’è l’influencer Tommaso Zorzi che è stato anche il vincitore di questa edizione, ma anche Pierpaolo Pretelli, secondo in classifica, ha riscosso grande successo.

Il flirt iniziale nella casa con la showgirl Elisabetta Gregoraci e poi l’inizio della storia d’amore con l’influencer Giulia Salemi hanno permesso a Pierpaolo di diventare un importante protagonista del reality show.

Leggi anche –> Sfogo Pierpaolo contro Elisabetta Gregoraci

Questo è ufficialmente il suo anno; è riuscito a trovare l’amore vero e la sua carriera va benissimo. Pierpaolo è entrato a far parte del piccolo schermo come velino per Striscia la Notizia, ma dopo la partecipazione al GFVip, è riuscito a mostrate tutti i suoi assi nella manica.

- Advertisement -

Ecco che poche ore fa, arrivano due grandi notizie per il modello che rivela attraverso i social. Una grande notizia e il racconto della sua prima volta. Vediamo i dettagli

Pierpaolo Pretelli e le importanti rivelazioni sui social:

Proprio poche ore fa, l’ex gieffino Pierpaolo Pretelli ha annunciato due grandi notizie insieme alla fidanzata Giulia Salemi.

Il primo singolo del modello, L’Estate più calda, è uscito poco meno di un mese fa ed è già a 2 milioni di visualizzazioni su Youtube. Sarà la presenza nel video della fidanzata Giulia, la voce pazzesca di Giorgina che canta il ritornello, ma Pierpaolo ha già conquistato tutti con il ritmo del suo nuovo singolo.

Leggi anche –> Pierpaolo Pretelli senza niente addosso. Video bollente

Ma non è solo questa la grandissima notizia; Pretelli raggiunge un altro obbiettivo per la prima volta e lo confida su Instagram.

L’ex velino ha deciso di creare una linea di profumi tutta sua. Come spiega nelle storie, lui è sempre stato un amante delle fragranze e dei profumi e ha deciso di buttarsi anche in questo ambito.

Oggi alle 16:00 sarà disponibile la prima fragranza chiamata Sole che è anche la preferita di Pierpaolo nella serie PierpaoloParfum.

Questa viene descritta così sul profilo ufficiale della linea di profumi: “La grande energia e le irresistibili note olfattive, rendono SOLE una fragranza intensa, tutti orbiteranno attorno ad esso“.

Leggi anche –> Giulia Salemi: “Mi sono mollata con Pierpaolo” poi smentisce

L’ex gieffino rivela che questo profumo va bene sia per femmine che per maschi e quando annuncia l’uscita della sua nuova collaborazione, guarda negli occhi Giulia Salemi e le dice: “Lei è il mio profumo, il mio Sole“. L’influencer persiana è la musa ispiratrice di questo suo piccolo sogno.

Pierpaolo è sulla cresta dell’onda in questo periodo. Tutto sta andando a gonfie vele e Giulia Salemi è la persona giusta al suo fianco, perché lo motiva in tutte le sue scelte lavorative rendendola così fiera di lui.