Matteo Berrettini e l’incredibile retroscena sulla fidanzata Ajla

Matteo Berrettini si lascia andare in un intervista al Corriere della Sera. Senza censure, racconta tutta la verità sulla tennista e fidanzata Ajla Tomijanovic.

Matteo Berrettini classe 1996 è il campione di tennis numero due al mondo. Giovane, talentuoso e coraggioso, ha sfidato il numero uno Novak Djokovic, classificandosi al secondo posto. Dopo la sconfitta all’Australian open 2020 che ha fatto tanto discutere, è riuscito a rifarsi in quest’ultima competizione.

Matteo ha mantenuto i nervi saldi fino alla fine della partita, ma forse l’emozione e qualche anno di esperienza in più a favore dell’avversario, hanno avuto la meglio. Vincitore del secondo posto, può essere orgoglioso del traguardo raggiunto a soli 25 anni! Nell’intervista al Corriere della Sera riporta dei retroscena interessanti, di cui non si era a conoscenza prima.

Matteo non ha sempre giocato a tennis, all’inizio era un atleta di Judo. Infatti, è proprio nell’intervista che ringrazia il fratello per averlo convinto a cambiare sport focalizzandosi solo sul tennis. Ciò che lascia più di stucco, è che lo stesso Berrettini non credeva molto nelle sue capacità, non rendendosi conto di essere un vero e proprio talento, era convinto di non essere per niente bravo in questo sport.

Wembley segna la svolta della sua carriera: dà del filo da torcere a Djokovic. Anche se perde, rimane un giovane fuoriclasse ed orgoglio italiano, tanto che è lo stesso Presidente della Repubblica Mattarella a congratularsi con lui quando entrambi sono spettatori della finale degli europei nel sopracitato stadio inglese.

Durante l’intervista però, si lascia andare a dei particolari molto personali.

Matteo Berrettini e la confessione su Ajla

Matteo Berrettini è il fuori classe e campione del tennis che ha tenuto testa a Djokovic. Nonostante la sconfitta agli Australian Open 2020, competizione che sta vivendo dei grossi problemi, bisogna ricordare che è pur sempre un ragazzo di soli 25 anni, e come tutti i giovani della sua età ha a che fare con gli affari di cuore. Ajla Tomijanovic è la sua ragazza.

Entrambi sono due tennisti professionisti di successo. Il fatto di svolgere lo stesso lavoro li ha aiutati a comprendere le rispettive difficoltà. Durante il lockdown hanno convissuto e riferendosi a questo periodo Matteo afferma che: Ajla è stata fondamentale per aiutarlo a superare il periodo difficile.

A Wimbledon le restrizioni erano molto pesanti, di conseguenza non avere un affetto al proprio fianco si sarebbe rivelato devastante, ma fortunatamente c’era la sua fidanzata pronta a sostenerlo. Soprattutto, Ajla lo conosce molto bene, perché proprio durante il lockdown hanno convissuto in Florida, e questo è stato fondamentale per conoscersi meglio.

Convivere a soli 25 anni e avere un lavoro così stressante, perché porta inevitabilmente lontano dagli affetti, non è facile. Berrettini confessa che questa situazione unita al lockdown, gli ha permesso di apprezzare ancora di più la propria famiglia lontana e l’amore della fidanzata. Nonostante il secondo posto, Matteo ha tutto un futuro davanti per ritornare in gara più forte che mai!