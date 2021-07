Nelle prossime puntate di Un posto al sole vedremo l’arrivo di un attore sublime. Chi busserà a Palazzo Palladini?

La soap opera di Un posto al sole sta andando avanti come ogni settimana e le storie dei condomini di Palazzo Palladini proseguono. Tra gioie, paure, amori e tragedie la vita a Napoli continua tra alti e bassi.

I fan della serie televisiva hanno appena saputo una brutta notizia: le puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle 20:45 saranno bloccate per la pausa estiva.

I fan stanno metabolizzando il brutto annuncio, ma sono pronti a ricevere una grande sorpresa. Nella prossima stagione vedremo l’ingresso di nuovi personaggi, soprattutto figure maschili.

Tra questi, un attore italiano di successo sta per entrare a far parte della vita napoletano. Ecco chi è e che ruolo svolgerà.

Un posto al sole: l’arrivo di un attore bellissimo!

La produzione di Un posto al sole sta decidendo chi prenderà parte nella nuova stagione. La soap opera esista da tanti anni e ha sempre avuto un grande successo.

Proprio per questo le scelte del cast sono importantissime e le storie da raccontare sono ancora tante.

Poche ore fa è uscito qualche spoiler sulla prossima stagione: ci sarà un ritorno di scena e l’arrivo di un personaggio tutto nuovo.

Torneranno a Palazzo Paladdini, Susanna e la madre Adele interpretate rispettivamente da Agnese Lorenzini e Sara Ricci.

La mamma era stata vittima di violenze da parte del marito e Susanna, dopo la separazione, è apparsa poche volte nelle puntate e mai come soggetto rilevante.

A breve torneranno però come protagoniste e saranno spesso al centro della narrazione.

Ma il vero scoop è l’arrivo di un personaggio maschile di rilievo: un attore veramente bello che in questo momento si trova in ansia per il grande passo che sta per affrontare.

Nella prossima stagione apparirà non come comparsa, ma come uno dei protagonisti della soap opera Mauro Racanati.

Mauro è un attore pugliese appena trentenne. E’ un artista emergente che ha recitato in diverse serie televisive italiane come Skam Italia e Don Matteo.

Non sappiamo ancora precisamente in quale racconto sia protagonista, ma la certezza è che lavorerà in ambito ospedaliero. Potrebbe essere un dottore o un paziente, però questo non ci è ancora dato saperlo.

Certi rumors lasciano intendere che l’arrivo di Mauro Racanati sia collegato alla presenza di Rossella (interpretata da Giorgia Gianetiempo).

Quest’ultima ha preso il monopolio delle ultime puntate: dopo essersi laureata a pieni voti è pronta a prendere del tempo per se stessa.

Proprio nel momento di questa ricerca, potrebbe arrivare un ragazzo intrigante che le conquisti il cuore.

I fan, dopo la brutta notizia, sono molto contenti, ma non vedono l’ora che la messa in onda delle nuove puntate a settembre arrivi al più presto