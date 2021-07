Arriva l’annuncio shock dalla manager Federica Castaldi e rende molto tristi i fan di Un posto al sole. Ecco la notizia

Un posto al sole è la soap opera italiana che va in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle 20:45. La sere televisiva è un vero e proprio successo e va in onda da ben 25 stagioni. Racconta della vita e degli intrighi dei condomini di Palazzo Palladini a Napoli e la sua peculiarità è che non racconta solo di storie d’amore storie, ma anche di cronaca nera, sequestri di persona e camorra.

Quest’anno la sitcom è stata ricca di colpi di scena come la crisi inaspettata tra Michele e Silvia, la fine della storia d’amore tra Rossella e Patrizio o le difficoltà economiche di Roberto Ferri che ha quasi perduto i Cantieri Flegrei.

Leggi anche –> Marina Giulia Cavalli: dal successo di Un posto al sole al dramma

- Advertisement -

I telespettatori sono attaccati allo schermo con la curiosità di capire se Filippo Sartori recupererà o meno la memoria a lungo termine, ma arriva una notizia sconvolgente per i fan della serie.

Ecco cosa ha riferito la manager Federica Castaldi in merito alla soap opera Un posto al sole

Notizia shock per i fan di Un posto al sole

La serie televisiva Un posto al sole va in onda tutto l’anno, ma anche per il cast e la produzione della sitcom non è stato un anno facile.

Il Covid ha creato problemi in tutto il mondo e coì anche nelle riprese della serie di Palazzo Palladini.

La notizia rilasciata da Fanpage.it mandò tutti in tilt: nella troupe si era diffuso il Covid proprio all’inizio delle riprese sul set e per qualche mese la registrazione della popolare e storica serie si è dovuta interrompere.

Leggi anche –> Dove viene girato Un posto al sole. Clamorosa curiosità sulla location

I fan sono riusciti a rivedere la loro serie televisiva, ma adesso sono di nuovo in crisi. Arriva l‘annuncio che li spiazza: le riprese di Un posto al Sole verranno bloccate.

A dare l’annuncio è proprio la manager della sitcom Federica Castaldi. La messa in onda della soap opera verrà messa in pausa per la stagione estiva.

Il break sarà da lunedì 9 agosto fino a venerdì 20 agosto, quindi l’ultima puntata prima della pausa sarà venerdì 6 agosto su Rai 3.

Per scoprire come andranno avanti le storie e gli intrighi nel Palazzo Palladini dovremmo attendere lunedì 23 agosto. Da quel momento in poi, le puntate della soap opera Un posto al sole andranno in onda in maniera definitiva e continua per un lungo periodo.