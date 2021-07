Dayane Mello, struggente gesto per il fratello Lucas morto a 27 anni

Dayane Mello, ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020 continua a far parlare di sé. Questa volta però compie un gesto che non resta inosservato e che scatena la reazione dei fan.

Dayane Mello è una modella brasiliana che nel corso della scorsa edizione del Grande Fratello Vip 2020, è entrata nel cuore dei telespettatori. O la si ama, o la si odia, non c’è una via di mezzo per Dayane. Donna forte e di carattere non le manda mai a dire, infatti nel percorso dentro la casa è sempre stata al centro di polemiche e drammi. Purtroppo dopo la tragica morte del fratello, è costretta a subire un altro dolore che la fa soffrire molto, ma non si arrende.

Protagonista di un burrascoso triangolo amoroso con Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, è riuscita a creare suspense in ogni puntata. Dayane è stata una concorrente fondamentale per il programma, soprattutto per le dinamiche createsi attorno al rapporto amore-amicizia con Rosalinda, attrice messinese prima conosciuta come Adua del Vesco. Rosalinda è stata al centro del coming out di Gabriel Garko, infatti è stato proprio a causa del dolore provocato dalla menzogna sulla relazione portata avanti per anni, che le due si sono avvicinate.

Dayane e Rosalinda unite nel dolore, hanno litigato parecchie volte perché la seconda non si era resa conto dei sentimenti della bella e intrigante modella. Proprio nel momento in cui è avvenuto il più grande litigio, accade la tragedia: muore in un incidente stradale a soli 27 anni Lucas Mello il fratello di Dayane.

Dentro la casa scoppia il caos totale e la gieffina non ha potuto neanche partecipare ai funerali a causa della pandemia. Ma ecco, che dopo mesi, Dayane compie un gesto struggente e totalmente inaspettato.

Dayane Mello e il gesto per il fratello morto

Dayane non ha pace, infatti dopo il dolore subito per la scomparsa del fratello, deve affrontare un altro terribile lutto che ha sconvolto anche il pubblico a casa, soltanto dispiaceri per questa donna nell’ultimo anno. La modella però non si dà per vinta e decide di fare un gesto per rendere omaggio al proprio fratellino.

Dayane trova il suo punto felice in Brasile: acquista la casa dove il fratello defunto ha vissuto prima di morire a febbraio 2021.

Un luogo semplice, rustico, ed immerso nel verde: proprio come piaceva a Lucas. Il gesto di Dayane è bellissimo, perché sa che il fratello sarebbe stato felice di ciò. La motivazione principale dell’acquisto è per rendere omaggio al fratello e dare un po’ di speranza al padre. In questo modo Dayane e la sua famiglia si sentono più vicini a Lucas e uniti tra loro.

Ha anche condiviso sulla sua pagina Instagram le immagini del luogo, coronando il sogno del papà, ecco le foto:

La forte, coraggiosa e ambiziosa Dayane, non è ancora potuta tornare in Brasile, a causa del Covid-19 che non le ha permesso di partecipare ai lutti che l’hanno devastata come un fulmine a ciel sereno. Nonostante tutto, il suo cuore resta grande e dona tutto l’amore che possiede alla sua meravigliosa famiglia che viene prima di tutto.