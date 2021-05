Dayane Mello è stata paparazzata con la sua nuova fiamma. Non si tratta di Mario Balotelli, chi è il nuovo presunto flirt della brasiliana

Anche se non ha vinto il Grande Fratello Vip, Dayane Mello è stata una delle grandi protagoniste dell’ultima edizione del GF Vip. La modella brasiliana è arrivata in finale, ma a spuntarla è stata Tommaso Zorzi. Un particolare che non pregiudica la sua grande popolarità, cresciuta in questi mesi. Al centro delle attenzioni ci sono anche le sue love story o presunte tali. Dayane non ha un fidanzato, e a quanto pare passa da un’avventura all’altra.

Si è parlato molto, ad esempio, del suo avvicinamento a Mario Balotelli. I due si conoscono da anni, e sono stati anche insieme. In questi giorni si parla di un ritorno di fiamma con il calciatore del Monza, ma la realtà potrebbe essere diversa. Dayane, infatti, è stata fotografata (o meglio, paparazzata) dal settimanale “Chi” con tale Andrea, imprenditore di Caserta poco noto al pubblico.

Dayane Mello, la nuova fiamma si chiama Andrea

Nelle foto si vedono i due in barca in Costiera Amalfitana in atteggiamenti sicuramente intimi. Nessun segreto, comunque, perché Dayane Mello ha confermato allo stesso settimanale, di frequentare l’imprenditore ma senza “impegno”. La modella ha spiegato che deve ancora capire se è davvero la persona adatta a lei. Si procede, quindi, senza fretta: per rendersi conto se si tratta di un vero amore.

Tra le altre cose, Dayane soffre ancora per la morte di suo fratello Lucas (arrivata mentre era nella casa del GF Vip) e di non sentirsi ancora spensierata. Tuttavia, la “mini” vacanza in barca in costiera con Andrea e altri amici la sta facendo svagare. La brasiliana ha confessato di essere in cura da un terapeuta per superare il trauma, e che non ha avuto ancora modo di raggiungere la sua famiglia in Brasile a causa del Covid-19.