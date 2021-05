Elisabetta Canalis ha vissuto un pomeriggio di dolore facendosi male durante una sessione di kickboxing. Le sue condizioni

Brutto infortunio per Elisabetta Canalis. L’ex velina ha vissuto un pomeriggio davvero doloroso quando durante la sua sessione quotidiana di allenamento è stata messa ko da un suo stesso movimento.

La showgirl, infatti, ama tenersi in forma praticando sport da combattimento come la kickboxing e proprio ieri era in palestra in compagnia di Guilherme Almeida, un famoso coach di MMA e Muay Thai, per allenarsi.

Elisabetta Canalis va ko durante l’ultimo allenamento

Durante la sessione di sparring, però, qualcosa è andato storto. Eseguendo un calcio frontale la bella Elisabetta ha urtato il dito medio del piede che, nonostante le protezioni, si è notevolmente gonfiato e probabilmente ha subito una distorsione.

Il tutto è stato documentato dalle stories Instagram della Canalis, che ha mostrato il suo piede dopo l’infortunio. Nonostante lo spavento, la vita dell’ex velina prosegue normalmente. Anche se, per evitare complicazioni al piede, ha dovuto acquistare delle ciabatte “vecchio stile” e decisamente poco “fashion”.

La showgirl tra nuovi progetti e vita sentimentale

Nel frattempo Elisabetta va avanti con i suoi nuovi progetti. Il suo ultimo post sui social lascia trasparire tutta la sua felicità per una nuova attività che però, evidentemente per accordi contrattuali, non può ancora condividere con i suoi fans.

Recentemente la Canalis ha raccontato dei cambiamenti nella sua vita sentimentale dovuti principalmente alla nascita di sua figlia Skyler, che ormai ha quattro anni. Dopo essere diventata mamma, infatti, il sesso con il suo compagno Brian Perri è diminuito notevolmente:

“Il sesso è importante, ma che stanchezza a volte… Ho preteso che nostra figlia dormisse nella sua camera ma ora, a quasi 4 anni, scende dal lettino e viene in mezzo a noi. La vita cambia e anche il sesso”, ha spiegato l’ex velina nell’intervista a Panorama Wellness.

Nonostante tutto la Canalis continua a mantenersi in grande forma e anche l’infortunio al piede, siamo sicuri, non la fermerà.