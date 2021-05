Elisabetta Gregoraci festeggia la bellissima notizia: il suo ritorno in tv

Mediaset conferma Elisabetta Gregoraci alla conduzione di Battiti Live, programma che ha condotto anche in passato. Il suo entusiasmo social

Per Elisabetta Gregoraci è arrivata una bellissima notizia, che lei ha accolto con grande gioia. Mediaset ha annunciato, attraverso i propri canali Instagram ufficiali, il ritorno del programma “Battiti Live”, che vede alla conduzione Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Per la modella calabrese si tratta di un ritorno, visto che già in passato ha condotto la trasmissione.

La bella notizia ha provocato la gioia della Gregoraci, che ha “festeggiato” con una storia su Instagram, e dei suoi tanti follower e ammiratori. La donna ha riscosso grande successo e ritrovato popolarità dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, in autunno.

Torna Battiti Live con ancora Elisabetta Gregoraci alla conduzione

Battiti Live tornerà in onda a luglio: si tratta di uno show musicale che solitamente Mediaset inserisce nei suoi palinsesti estivi. Dopo la partecipazione al GF Vip, Elisabetta Gregoraci si è vista spesso in diverse ospitate, soprattutto a Mediaset. Tuttavia sono state poche le apparizioni rispetto a molte altre sue colleghe, così come le interviste che in questo periodo ha rilasciato. Tra queste quella a Silvia Toffanin a “Verissimo” e la simpatica partecipazione a “Avanti un Altro – Pure di sera” con Paolo Bonolis. Ora l’attesa è per il ritorno di “Battiti Live”, il cui inizio è previsto per il prossimo 13 luglio.