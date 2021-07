Per il principe Harry e Meghan Markle è arrivata una nuova prova. Scopriamo come reagirà la Royal Family

Il Principe Harry e Meghan Markle sono la coppia più parlata della famiglia reale e dell’Inghilterra.

Sposati da 3 anni, hanno subito creato scalpore decidendo di allontanarsi da Buckingham Palace traferendosi in America. Il duca di Sussex ha così rifiutato l’incarico pubblico della Royal Family diventando finanziariamente indipendente.

Ma il livello massimo di pettegolezzo è stato sancito dopo l’intervista shock rilasciata da Oprah Winfrey.

Harry e la moglie parlarono a lungo della loro realtà in Inghilterra svelando verità crude, accusatorie e poco consone per una famiglia reale.

Da quel momento, Harry e il fratello William si trovano in un momento di forte tensione, tanto che per il funerale del Principe Filippo, la moglie e Regina Elisabetta ha deciso di tenerli separati usufruendo di un cugino che facesse da cuscinetto tra i due.

Il rapporto tra i due fratelli non sta di certo migliorando, ma una decisione presa da Harry e Meghan potrebbe sconvolgere gli equilibri. Vediamo perché

Harry e Meghan Markle e la statua dedicata a Lady Diana

All’inizio di luglio, Harry e William si sono incontrati sul suolo londinese per un evento molto importante. Per il 60esimo compleanno della Principessa Diana, nonché madre dei due fratelli, è stata posta una statua in suo onore al Kensington Garden.

I due principi erano lì, fianco a fianco, pronti ad aiutarsi nello svelare agli inglesi quale fosse il loro regalo di compleanno per Lady D, ex principessa del Galles.

Appena terminato l’evento, Harry ha però ripreso subito un aereo per tornare in California dalla moglie Meghan senza provare ad avere un incontro col fratello.

Tuttavia, nelle ultime ore arriva una notizia scioccante dal quotidiano britannico Daily Mail: questo mese verrà svolto un evento commemorativo per la morte della Principessa Diana a Kensington Palace.

Harry dovrà sicuramente tornare nei pressi della casa di Windsor e molto probabilmente verrà accompagnato dalla moglie Markle.

Il Daily Mail scrive queste parole in merito del ritorno della coppia in patria: “Si spera che il principe Harry partecipi con la moglie Meghan Markle“.

I fan della famiglia reale credono che stiano andando troppo veloce; solo 3 mesi fa la duchessa di Sussex ha partorito la sua secondogenita e forse non sarà ancora in grado di affrontare un viaggio intercontinentale.

Le notizie certe arriveranno a breve, ma questo evento sarebbe il contesto migliore per calmare gli animi. L’ultimo incontro tra Harry e William è stato molto veloce e la speranza è che si riconcilino è lontana.

Sicuramente una cosa rincuora tutti: se l’evento non dovesse svolgersi, il prossimo anno si celebrerà il 70esimo anno della Regina Elisabetta a comando del Regno di Inghilterra e la famiglia si riunirà.