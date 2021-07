Meghan e Harry fanno sul serio: William e Kate tremano

I duchi di Sussex Meghan ed Harry sorprendono i fan con una notizia davvero sorprendente. E i duchi di Cambridge, William e Kate, tremano

Non si arresta il successo e la popolarità dei duchi di Sussex Meghan e Harry. Una nuova entusiasmante notizia sorprende e lascia a bocca aperta tutti i fan della coppia reale.

I due sono sposati dal maggio 2018 e sono genitori di due splendidi bambini: un maschietto, Archie e una femminuccia Lillibet Diana (nome dato in onore della nonna e bisnonna paterne).

A seguito del loro “divorzio” dalla Royal Family i rapporti di lui con la sua famiglia d’origine sembrano un po’ incrinati, soprattutto alla luce della famosissima intervista rilasciata dai duchi a Oprah Winfrey nel marzo scorso.

Meghan e Harry: la novità che fa “tremare” William e Kate

I duchi di Sussex sono di nuovo al centro dell’attenzione mediata ancora una volta “grazie” all’intervista rilasciata ad Oprah Winfrey. La coppia, infatti, è stata candidata al prestigioso premio televisivo “Emmy Award” proprio per la chiacchierata avuta con la famosa conduttrice statunitense nella categoria “eccezionale saggistica”.

Una notizia che potrebbe non far piacere ai duchi di Cambridge William e Kate oscurati a più riprese dai Sussex a livello di popolarità. Più volte Harry e Meghan nell’intervista oramai divenuta cult hanno nominato i futuri regnanti. Meghan ha affermato di aver avuto un diverbio con la cognata in occasione della preparazione del suo matrimonio per alcuni dettagli inerenti la cerimonia.

I rapporti fra di loro appaiono un tantino tesi nonostante i fratelli reali siano stati visti fianco a fianco in più occasioni di recente come il funerale del nonno Principe consorte Filippo e l’inaugurazione della statua in onore di Lady Diana.