Ginevra Pisani si sta ritagliando il suo spazio nel mondo dello spettacolo. A quanto pare l’ex corteggiatrice ha anche una nuova fiamma

Ginevra Pisani ha ormai definitivamente accantonato la sua storia con Claudio D’Angelo. La bella partenopea, a soli 23 anni, è riuscita a farsi strada nel mondo dello spettacolo e la sua avventura a Uomini e Donne come corteggiatrice è ormai un lontano ricordo.

La ragazza, infatti, è stata protagonista insieme a Flavio Insinna de “L’Eredità”, ricoprendo il ruolo della professoressa. Tra i due è nata una grande collaborazione, tanto che sia Flavio che gli autori l’hanno voluta anche come valletta nel remake de “Il Pranzo è servito”, tornato in onda proprio quest’estate.

I successi professionali, inoltre, sembrano abbinarsi anche a quelli nella vita privata per Ginevra. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la ragazza avrebbe trovato di nuovo l’amore.

Ginevra Pisani ha trovato di nuovo l’amore: chi è l’uomo per cui ha perso la testa

In un’intervista rilasciata al settimanale “Telepiù” è stata la stessa Pisani ad ammettere di frequentare un altro uomo. Si tratta di un medico di Napoli, sua città natale. Un amore sbocciato all’improvviso, quasi inaspettato:

“Mi sento privilegiata perché, anche se viviamo in un mondo ipertecnologico e non mancano i mezzi di comunicazione, socializzare è complicato, le relazioni sono superficiali, si basano sul mordi e fuggi. Invece io credo nel romanticismo, nel corteggiamento”, ha detto Ginevra.

La ragazza è poi tornata sulla sua esperienza a Uomini e Donne e sul suo rapporto con Claudio D’Angelo, con cui ha convissuto per due anni a Riccione dopo la fine della trasmissione condotta da Maria De Filippi:

“E’ stato il mio primo amore. E l’ho vissuto con spensieratezza e leggerezza. Poi l’entusiasmo si è spento ma non mi pento di nulla”.

L’ex tentatore di Temptation Island, dopo l’ultima esperienza sul trono, non è più apparso in televisione. Del resto, come noto, Claudio aveva già un lavoro al di fuori del mondo dello spettacolo ed ha preferito dunque dedicarsi totalmente a quello. Della sua vita privata, al momento, non ci sono notizie.

Ginevra, invece, dopo la parentesi a “Il Pranzo è servito”, tornerà con tutta probabilità a fare la “professoressa” de “L’Eredità”. E nel frattempo si gode il suo nuovo amore, sperando che sia finalmente quello giusto.