Sabrina Ghio, ex tronista di Uomini e Donne, racconta la sua verità dopo un’importante operazione

Sabrina Ghio è un’ex ballerina di Amici di Maria De Filippi ed ex tronista di Uomini e Donne. Il suo percorso d’amore non andò molto bene: è stata una delle prime troniste ad aver ricevuto un no dalla sua scelta.

Adesso è fidanzata con Carlo Negri, 8 anni più giovane di lei, che si è dimostrato fedele e soprattutto si è subito innamorato anche di Penelope, figlia di Sabrina.

Per l’ex tronista, però, questo non è di certo un bel periodo. Pochi giorni fa ha fatto sapere ai suoi follower che doveva fare un’operazione senza specificarne il motivo. Ma ieri ha parlato a cuore aperto su Instagram e ha raccontato cosa sta succedendo. Vediamo cosa è successo

Sabrina Ghio dopo l’operazione: “Speravo di avere belle notizie e invece…“

Sabrina Ghio pochi giorni fa ha raccontato sui social di dover fare un’operazione. Proprio poche ore fa l’ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato il motivo per il quale fosse dovuta andare in ospedale.

Sabrina ha dovuto fare degli accertamenti specifici, perché ha scoperto di avere l’inizio di un tumore. Nelle ore passate ha rivelato come fosse andata la biopsia per rincuorare i suoi fan.

“Gli esami sono arrivati un paio di giorni fa” confida la Ghio che si è presa qualche giorno per metabolizzare l’accaduto e aggiunge “Quando mi ha chiamato il dottore o sono andata in totale panico“.

“La biopsia rivela che il processo tumorale era già iniziato” spiega l’ex tronista con la voce rotta. Sabrina fa sempre tanti controlli e test, ma nessuno aveva mai rivelato niente di sospetto.

“Il mio medico mi ha detto che tempo 4-5 mesi si sarebbe trasformato in un tumore” racconta Sabrina.

L’operazione è stata fatta per cercare di bloccare l’andamento del tumore attraverso l’uso del laser, ma la Ghio dovrà aspettare agosto e rifare i controlli per capire se ha veramente funzionato.

L’ex tronista continua dicendo: “Speravo di avere belle notizie invece devo solo sperare. Sono stati giorni duri“. Come molti ricorderanno, Sabrina è brava a mascherare i suoi dolori per cercare di guardare le cose con più frivolezza, ma non sempre le riesce: “Uno dei miei pregi è di mascherare… Però poi non dormo, alle 4/5 di notte mi rigiro nel letto“.

Infine Sabrina racconta che è stato solo grazie ai mille controlli che si fa ogni anno che ha scoperto l’inizio del tumore e conclude: “Fatevi un sacco di visite e prevenite, fatelo!”

Le parole degli Haters dopo l’operazione di Sabrina Ghio:

Sabrina Ghio è un’influencer adesso e ha un grande gruppo di follower che la adorano. Si sono stretti a lei in questo momento difficile e le mandando tanti messaggi per rassicurarla.

Lavorando sui social, però, l’ex tornista si scontra anche con gli haters che, nonostante il brutto periodo, hanno da ridire sul suo comportamento.

Trovano che Sabrina sia insensibile, perché continua a pubblicare foto con il seno scoperto sui social: criticano il fatto che si mostri sorridente e con le “Tette all’aria“.

La Ghio dedica due parole a loro: “Voi avete puntato il dito perché lì arriva l’invidia“. Proprio dopo il post in costume, ha pubblicato una foto sul lettino dell’ospedale tutto ciò per evitare pregiudizi.

“Si giudica subito e non va bene” conclude Sabrina.