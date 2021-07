Tommaso Zorzi fuori di se: ‘Siete delle m**de’ Escono i nomi

L’influencer Tommaso Zorzi si arrabbia molto in occasione del suo primo viaggio in aereo dopo la fine delle restrizioni: il motivo

La gioia di riprendere la vita normale dopo tanti mesi di restrizioni: anche Tommaso Zorzi ha voluto provare queste sensazioni, anche se non tutto è andato come voleva. Un anno e mezzo di quasi totale impossibilità a viaggiare, fino alla ripresa delle attività. Come risaputo, l’influencer condivide quasi tutto quello che fa sul suo account Instagram, affidando spesso alle storie le sue sensazioni e raccontando cosa gli è successo.

L’ultima occasione è stato un “amaro” ritorno alla normalità, perché un viaggio in aereo gli è costato letteralmente caro. Esattamente così, dal punto di vista economica: con una serie di stories, Zorzi ha raccontato la sua disavventura. Ha prenotato un volo con “EasyJet”, pagando il biglietto appena 70 euro. Tommaso era felice pensando di aver fatto un affare, e di certo la cifra era conveniente: tuttavia è arrivata l’amara sorpresa.

Leggi anche – Tommaso Zorzi asfalta il collega su Instagram: “È un colpo basso”

Tommaso Zorzi paga il supplemento per il biglietto aereo e si sfoga sui social

- Advertisement -

Per portare i suoi bagagli, e nell’esattezza alcuni bagagli che non rientravano in quelli da portare a mano nella cabina. Come da regolamento, Tommaso ha dovuto portare le valigie nella stiva, andando incontro a salati sovrapprezzi. Si tratta di modus operandi tipici delle compagnie low cost, che sui bagagli in eccesso (almeno secondo le loro normative) fanno pagare un conto salato.

Leggi anche – Tommaso Zorzi mostra le unghie: c’è un messaggio contro gli haters

E infatti al malcapitato Tommaso è toccato pagare la sostanziosa cifra di ben 240 euro oltre il costo del biglietto. Ovviamente, la cifra totale ha portato l’esborso a una cifra ben oltre la convenienza del low cost. Situazione che ha provocato la reazione rabbia e indignata del vincitore del Grande Fratello Vip, che si è sfogato amaramente sui social nelle suddette stories.

CLICCA QUI PER VEDERE LA STORIA DI ZORZI

E voi, come avreste reagito al posto di Tommaso Zorzi?