Elisabetta Gregoraci, qual è il vero motivo della sua lite con una sua collega? Lo ha svelato direttamente lei durante un’intervista

Elisabetta Gregoraci di nuovo chiamata in causa da un’altra showgirl. Non c’è pace in questi ultimi tempi per la presentatrice di “Battiti Live” che, nonostante il successo estivo riscosso dalla trasmissione musicale, è stata al centro delle cronache per la sua lite con Antonella Fiordelisi.

La schermitrice italiana è entrata da qualche tempo a far parte del mondo del gossip e dello spettacolo e sembra proprio aver intenzione di continuare a coniugare lo sport con gli appuntamenti televisivi ed i suoi profili social.

Proprio un paio di mesi fa Antonella ed Elisabetta si sono conosciute negli studi di Mediaset, ma a quanto pare tra di loro non c’è possibilità di creare un rapporto di collaborazione o amicizia. Questo perchè, secondo quanto raccontato dalla Fiordelisi, la Gregoraci l’ha insultata e minacciata al loro primo incontro.

Antonella Fiordelisi torna sulla lite con Elisabetta Gregoraci: “Offesa perchè giovane e bella”

L’ex di Francesco Chiofalo è tornata sull’argomento in una sua recente intervista al Corriere del Mezzogiorno, ribadendo quanto accaduto negli studi della tv di Berlusconi:

“Scherma e spettacolo sono due mondi completamente diversi tra loro, quello dello spettacolo ti mette a contatto spesso con persone invidiose, che ti guardano strano. A me è successo di recente un brutto episodio, mentre registravo un programma tv sono stata offesa senza motivo. Elisabetta Gregoraci mi ha insultato per il fatto che Briatore mi segue su Instagram e mette i like alle mie foto“.

La Fiordelisi ha poi lanciato una frecciatina nemmeno troppo velata all’ex moglie di Briatore: “Capisco che sono bella e giovane, ma non ho fatto niente di male…fortuna che sono forte e queste cose aiutano a crescere”.

Intanto l’episodio in questione ha fatto discutere anche il padre di Antonella e Francesco Chiofalo. L’ex fidanzato della Fiordelisi, infatti, aveva raccontato di aver parlato del fatto direttamente con la sua ex fiamma (con cui affermava di avere ancora un ottimo rapporto). Racconto smentito totalmente dal padre della schermitrice: “Sono allucinazioni. Mia figlia non lo sente da oltre quattro mesi. Ma se lui è più contento nell’immaginarsi queste cose… ben vengano”.