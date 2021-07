E’ tutto pronto per l’edizione 2021 di Tale e Quale Show. Il cast è in via di definizione e tra i concorrenti c’è anche un ex di Amici

Ci eravamo lasciati con la vittoria di Pago grazie alla sua interpretazione di Bruce Springsteen in “Dancing in the dark”. A settembre, una volta terminata l’estate, ripartirà Tale e Quale Show ed in questi giorni è in via di definizione il cast dell’edizione 2021.

C’è curiosità per conoscere quali saranno i protagonisti dello show musicale condotto da Carlo Conti, ma a quanto pare ci sarà anche un cambiamento nella giuria del programma che ripartirà venerdì 17 settembre in prima serata su Rai 1.

L’obiettivo è sempre quello di trionfare a livello di ascolti, cosa che è riuscita spesso alla trasmissione di casa Rai negli ultimi anni. E per farlo Carlo Conti e gli autori sono andati a pescare proprio dalla concorrenza.

- Advertisement -

LEGGI ANCHE: TALE E QUALE SHOW, CARLO CONTI PIGLIA TUTTO: CHE FURTI A MEDIASET

Tale e Quale Show 2021, tra i concorrenti anche un ex vincitore di Amici

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tale E Quale Show (@taleequaleshow)

Sono stati infatti già resi noti alcuni concorrenti dell’edizione 2021 e due di questi hanno partecipato all’ultima stagione del Grande Fratello Vip: parliamo dell’ex velino di Striscia Pierpaolo Pretelli e di Stefania Orlando.

Dal mondo del web e dopo i grandi successi con “Lol” e con il commento degli Europei dal divano di casa, a Tale e Quale Show parteciperà anche Ciro Priello dei The Jackal. Non mancano volti femminili importanti come Federica Nargi ed Alba Parietti.

A completare il cast del programma di Rai 1 anche un nome a sorpresa: secondo le ultime indiscrezioni ci sarà un ex vincitore di Amici di Maria De Filippi, ovvero Dennis Fantina. Dennis aveva partecipato e vinto la prima edizione del talent show, che nel 2001 si chiamava ancora “Saranno Famosi”. Dopo la vittoria del programma aveva inciso alcuni brani, partecipato a Sanremo Giovani e poi è diventato anche attore e sceneggiatore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dennis Fantina Official (@dennis_fantina)

LEGGI ANCHE: AMICI DI MARIA DE FILIPPI, I NOMI DEI VINCITORI DI TUTTE LE EDIZIONI. RICORDATE CHI SONO?

Vi dicevamo anche del possibile cambio in giuria. A quanto pare Vincenzo Salemme non potrà prendere parte allo show a causa di impegni cinematografici: al suo posto è pronto Cristiano Malgioglio, che sarà affiancato da Loretta Goggi e Giorgio Panariello. Appuntamento dunque a venerdì 17 settembre.