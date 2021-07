Continuano a rincorrersi le voci sui nomi che parteciperanno a Ballando con le stelle 2021. L’ultima indiscrezione è davvero clamorosa

Proseguono le grandi manovre in casa Rai per ripartire dopo l’estate con i due programmi più amati dagli italiani. Se venerdì 17 settembre, infatti, Carlo Conti tornerà con l’edizione 2021 di Tale e Quale Show, un mese più tardi a tenerci compagnia in tv il sabato sera ci sarà di nuovo Milly Carlucci ed il suo “Ballando con le stelle”.

In questi giorni si lavora senza sosta per completare il cast dei partecipanti con l’intenzione, ovviamente, di tenere ancora incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori. I nomi che circolano sono davvero di alto livello: confermata la presenza di Marco Castoldi, in arte Morgan, mentre più difficile arrivare a Francesco Totti.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Tvblog sarebbe in corso un sondaggio per portare nello show di Milly Carlucci uno dei personaggi più amati dal pubblico italiano, ovvero l’attrice Valeria Fabrizi.

Ballando con le stelle 2021, è Suor Costanza la prescelta di Milly Carlucci: trattativa in corso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valeria Fabrizi (@valeria_fabrizi_officialpage)

La Fabrizi ha di recente ritrovato la sua popolarità partecipando a tantissime fiction, tra cui “Che Dio ci aiuti”, campione d’incassi la scorsa stagione su Rai 1. L’attrice interpreta il personaggio di “Suor Costanza”.

La carriera di Valeria Fabrizi è iniziata grazie ai fotoromanzi negli anni ’50, poi è passata al cinema e al teatro prima di approdare in televisione a cavallo tra gli anni ’70 e gli anni ’80. E’ stata sposata con Tata Giacobetti, componente del Quartetto Cetra e scomparso nel 1988.

Ultimamente la Fabrizi è stata protagonista in più di un’occasione dei salotti di Rai 1, come per esempio quando ha partecipato a Domenica In in compagnia di Mara Venier e ha fatto trasparire tutta la sua simpatia da ottantenne.

La trattativa per portarla a Ballando Con le Stelle è tuttora in corso e ancora non è detta l’ultima parola. E a voi piacerebbe vedere “Suor Costanza” dilettarsi con i ballerini?