Giulia Provvedi è stata vittima di un brutto incidente in spiaggia. La gemella delle Donatella non ha però perso il sorriso

Ci sono momenti nella vita di ognuno di noi dove tutto sembra andare storto, ma l’importante è farsi forza e non perdere mai il sorriso. Se dovessimo riassumervi in una frase questa storia, sicuramente la descriveremmo così.

Sì perchè Giulia Provvedi, durante le ultime ore, è stata protagonista di uno spiacevole incidente mentre era in spiaggia ma nonostante il dolore e la situazione imbarazzante è riuscita lo stesso a riderci su.

La gemella delle Donatella si sta rilassando al mare così come tantissimi italiani ma proprio mentre realizzava un video su Instagram è caduta e si è fatta male davanti a tutti i presenti.

Giulia Provvedi cade e si rompe un dente: il video è virale

Giulia, con una bottiglia di birra in mano ed in costume rosa, stava ballando senza alcuna coordinazione sulla battigia quando è scivolata e ha sbattuto la testa contro la bottiglia di vetro. L’incidente le ha fatto perdere una parte del dente incisivo ed è stato davvero doloroso.

Lei però si è subito rialzata e, come se nulla fosse, ha iniziato a ridere per l’accaduto. Dopodichè ha postato il video su Instagram e ha commentato: “LA MIA SITUAZIONE SENTIMENTALE DEL 2021 IN UN VIDEO”.

La cantante infatti ha terminato da qualche tempo la sua storia d’amore più importante, quella con il portiere dell’Atalanta Pierluigi Gollini. Il calciatore l’aveva già tradita in passato, mentre lei era impegnata nella casa del Grande Fratello Vip, mentre sulla rottura definitiva ancora non si conoscono i motivi.

Non va tanto meglio nemmeno alla sua gemella Silvia che, dopo aver partorito la sua prima figlia Nicole, ha dovuto dire addio al suo compagno Giorgio De Stefano: l’imprenditore, infatti, è stato arrestato qualche settimana dopo la nascita della bambina ed è attualmente in carcere con l’accusa di associazione mafiosa.

Silvia ha dichiarato pubblicamente di credere alla totale innocenza del padre di sua figlia, ma crescere una bambina in questa situazione non è sicuramente facile. Ad aiutare Silvia ci sta pensando proprio sua sorella Giulia, mentre Nicole cresce già come una piccola influencer: è sempre più presente nelle foto, nei video e nelle stories delle Donatella.

