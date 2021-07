Ex Uomini e Donne in ospedale: fan in allarme, cos’è successo

Giornate difficili per l’ex tronista di Uomini e Donne che è stato ricoverato in ospedale e la situazione sembra più complicata del previsto

Giornate davvero complicate per Luigi Mastroianni, uno dei tronisti più famosi di Uomini e Donne. Il bel siciliano, infatti, è alle prese con un problema fisico che si è rivelato più complicato del previsto. Da sempre molto attivo sui social, l’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi ha come sempre voluto aggiornare i suoi followers su tutto quello che gli è successo negli ultimi giorni.

Va detto che il deejay è da sempre abbonato alle brutte sorprese. Basti ricordare, ad esempio, quello che successe ai tempi della sua prima partecipazione come corteggiatore: Luigi fu scelto da Sara Affi Fella, ma dopo una frequentazione di pochi giorni si scoprì che lei era ancora legata al fidanzato Nicola Panico e aveva partecipato a UeD solo per visibilità.

Da lì Maria decise di dargli una seconda opportunità offrendogli il trono, dal quale uscì insieme a Irene Capuano anche se la loro storia terminò soltanto 8 mesi dopo la scelta. Ora Luigi è di nuovo alle prese con un imprevisto doloroso.

Uomini e Donne, l’ex tronista Luigi Mastroianni ricoverato in ospedale

Qualche giorno fa l’influencer siciliano, che da sempre presta molto attenzione alla cura del corpo e all’allenamento, aveva comunicato ai suoi followers di essere rimasto vittima di uno strappo al muscolo lombare riportato durante una sessione in palestra.

A quanto pare però la situazione si è complicata e non è bastata una semplice cura di antiinfiammatori per risolvere il problema. Luigi è stato quindi ricoverato in ospedale e ha postato una foto su Instagram che lo vede disteso sul lettino. In calce una didascalia eloquente:

“Meglio di quello che poteva essere… Peggio di quello che pensavo. Grazie per tutti i messaggi, sto bene! Torno presto”.

In attesa di rivederlo attivo sui social ed in forma smagliante, durante questa estate sarà riproposta la sua avventura all’interno di Uomini e Donne. Ancora incerta però la data, visto che Canale 5 ha temporaneamente sospeso le repliche delle scelte del 2019.