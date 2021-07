Esistono persone che non possono fare a meno di amare: è nella loro natura! Scopriamo quando il troppo “stroppia” e se sei uno dei segni zodiacali ossessionati dall’amore!

L’amore è uno dei sentimenti più belli che esistano, non è vero?

Bene, ci sono alcune persone che ti possono assicurare che senza amore loro non sarebbero in grado di vivere. E non si tratta mica di una esagerazione!

Scopriamo insieme quali sono i cinque segni dello zodiaco che non possono vivere senza sentimenti, cuoricini ed esplosioni di affettività.

Ti servirà sapere chi sono i tuoi “colleghi” se ti trovi in questa classifica e se no… da chi è meglio guardarsi quando inizi una relazione sentimentale!

I segni zodiacali ossessionati dall’amore: ci sei anche tu nella classifica di oggi dell’oroscopo?

L’amore è una bella cosa, vero?

Per i cinque segni più ossessionati da questo sentimento, la risposta è no: l’amore non è solo una bella cosa ma tutto!

Oggi abbiamo deciso di scoprire quali sono i cinque segni dello zodiaco che proprio non possono rinunciare all’amore.

Conoscerai sicuramente anche tu una persona estremamente romantica che farebbe di tutto ed anche di più per il suo partner, vero?

Aspetta, se non conosci qualcuno così ma ti sembrano tutti estremamente freddi quando si parla d’amore, potremmo avere il problema opposto.

Potresti essere tu il più romantico della tua cerchia di conoscenze: ci avevi mai pensato?

Scopriamo subito chi c’è in questa classifica: i romantici devono sapere quali sono i loro alleati!

Toro: quinto posto

Anche se è un segno con i piedi ben piantati per terra, il Toro è uno dei cinque segni dello zodiaco veramente ossessionato dall’amore.

Al Toro non piace solo l’amore che prova nei confronti degli altri ma anche quello… degli altri in generale!

Il Toro è un appassionato di storie romantiche e potrebbe vedere commedie d’amore a ripetizione, senza smettere mai.

Si tratta di un segno che ha una visione molto romanticizzata delle relazioni: siete stati avvisati!

Leone: quarto posto

Il Leone è uno di quei segni che non penserebbero mai di essere veramente ossessionati dall’amore. Peccato, però, che si trova nella nostra classifica di oggi (anche se, ammettiamolo, non in una posizione altissima).

I nati sotto il segno del Leone, infatti, sono ossessionati da avere una relazione il più fedele e limpida possibile.

Per loro l’amore è la ricerca dell’anima gemella, che credono fermamente esista e che non smetteranno mai di cercare. Sono ossessionati dall’idea di trovare la persona giusta per loro e spesso, proprio a causa di questo motivo, finiscono per perdere numerose buone occasioni.

Il Leone, poi, è ossessionato anche dall’idea che il vero amore sia semplice e che non richieda sforzi: inutile dire che avranno delle brutte sorprese!

Cancro: terzo posto

Sul podio troviamo i nati sotto il segno del Cancro: anche questo segno, infatti, è veramente ossessionato dall’amore!

Il Cancro è una di quelle persone che rischia, spesso di fare delle scelte sempre e solo influenzate dai sentimenti.

Magari non si tratta sempre (o solo) dell’amore fisico: anche quello per i familiari o per gli amici, spesso, mette il Cancro in difficoltà!

Per il Cancro, infatti, non c’è assolutamente nulla che venga prima dell’amore: sono persone che possono rendervi molto felici (ed anche molto tristi).

Fate attenzione quando avete a che fare con loro: sono dei veri re e regine dell’amore!

Acquario: secondo posto

Anche per l’Acquario l’amore è qualcosa di veramente imprescindibile.

L’Acquario, infatti, fa tutto per amore ed anche di più: insomma, per loro è il sentimento più importante, quello per il quale vale la pena tentare qualsiasi cosa!

L’Acquario è una persona che ha le idee decisamente chiare sulle sue relazione: tutto deve essere (e sarà) esattamente come vuole lui.

Perché? Ma semplicemente perché per i nati sotto il segno dell’Acquario l’amore è tutto quello che conta e non perdono occasione per dimostrarlo!

L’Acquario è un segno che ha una vera e propria ossessione per alcune persone e la mostra senza vergogna. Per loro, l’amore, diventa quasi una merce di scambio. I loro sentimenti sono talmente forti che entrare nelle loro grazie vuol dire avere sempre al vostro fianco una persona veramente speciale!

Pesci: primo posto nella classifica dei segni zodiacali ossessionati dall’amore

Non c’è nessuno al mondo che ami più di quanto non amino i Pesci. Questo segno, infatti, è uno di quelli che è veramente ossessionato dall’amore e non può farne a meno nella sua vita!

I Pesci sono famosi per avere sempre (o quasi) una relazione tra le mani.

Non si tratta di persone frivole quanto, per l’appunto di persone ossessionate dall’amore. In ogni relazione riconoscono il vero, grande amore anche se spesso (anzi, spessissimo) si sbagliano!

I Pesci hanno dei sentimenti molto forti che, spesso, finiscono per farli soffrire tanto ma anche per fari vedere loro un lato veramente meraviglioso della vita.

La loro “ossessione” per l’amore è quasi come una dipendenza: non possono farne a meno e quindi ne vogliono (e ne domandano) sempre di più!