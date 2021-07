Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli pubblicano una foto molto sensuale sui social. Non solo la doccia è bollente

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono una coppia sempre più affiatata e innamorata. Lei influencer persiana 28enne che negli ultimi anni è sempre stata in cerca del vero amore e Pierpaolo, ex velino, padre di una bimba avuta dalla relazione passata con la modella Aridna Romero.

Due mondi diversi che si sono incontrati nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip; inizialmente erano amici, ma il cuore ha iniziato a battere forte per entrambi dopo qualche settimana.

Da quel momento, la coppia ha imparato ad amarsi e supportarsi in ogni momento e situazione.

Giulia motiva continuamente Pierpaolo nelle sue scelte lavorative, come l’uscita del primo singolo di lui intitolata L’estate più calda e la nuova uscita della sua linea di profumi

- Advertisement -

Leggi anche –> Pierpaolo Pretelli lo fa per la prima volta: tutti i dettagli

Questa coppia è sulla cresta dell’onda e in questi giorni hanno deciso di buttarsi a capofitto in una prova sportiva.

Tra una partita e l’altra, Giulia e Pierpaolo deliziano i fan con un loro scatto molto sexy. I due fanno impazzire i fan e il caldo si fa sentire ancora di più. Vediamo lo scatto hot

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: lo scatto sensuale dai sapori bollenti

L’influencer Giulia Salemi e l’ex velino Pierpaolo Pretelli sono adesso in vacanza in Sardegna, precisamente a Santa Margherita, per un evento sportivo.

La coppia nel pomeriggio si dedica al relax andando a prendere il sole al mare, ma la sera ha inizio il vero evento sportivo.

Sono stati invitati a partecipare al torneo di padel, gioco molto simile al tennis ma il campo è delimitato da una rete quindi la palla è sempre buona per giocare.

Leggi anche –> Sfogo Pierpaolo Pretelli contro Elisabetta Gregoraci

Tra una sudata sul lettino da mare e una sudata sui campi da padel, Giulia e Pierpaolo si rinfrescano con una bella doccia nel resort e pubblicano una foto molto bollente.ù

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pierpaolo (@pierpaolopretelliofficial)

Pierpaolo Pretelli, sul suo profilo social, pubblica vari scatti della coppia dopo una rilassante doccia.

L’ex velino indossa l’asciugamano bianco solo nella parte inferiore del corpo lasciando vedere totalmente il petto scolpito, mentre Giulia, anch’essa appena uscita dalla vasca, abbraccia, bacia e guarda intensamente il suo fidanzato.

Gli scatti sono veramente bollenti e i fan vanno in visibilio. Non c’è nemmeno un commento negativo per la coppia uscita da poco dalla Casa più spiata d’Italia. C’è chi commenta solo con l’emoji del fuoco, chi li definisce “Illegali” e chi commenta ironicamente “Ho avuto un calo di pressione“.

La coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli piace anche nei loro piccoli momenti di normalità. Anche se all’inizio il pubblico del GFVip non credeva all’amore sincero tra i due, adesso non ci sono più dubbi. Non esiste più Pierpaolo senza Giulia e viceversa e i fan sono innamorati di loro