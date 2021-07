Jessica Aidi per il matrimonio con Marco Verratti ha indossato una collana da capogiro. Ecco il prezzo del gioiello

Marco Verratti, calciatore neo vincitore nella squadra dell’Italia nell’ultimo europeo di calcio, è appena convolato a nozze con la modella francese di origine magrebine Jessica Aidi.

I due si sono conosciuti in un ristorante di lusso, ma non erano entrambi seduti al tavolo. La modella, prima di svolgere questo lavoro, faceva la cameriera e proprio in quel ristorante lei ha servito il calciatore.

E’ stato un vero e proprio colpo di fulmine per tutti e due tanto che Marco ha deciso di divorziare con la moglie Laura Zazzara da cui ha avuto i due figli Tommaso e Andrea.

Leggi anche –> Antonino Spinalbese lascia sola Belen dopo la nascita di Luna Marì

- Advertisement -

Subito dopo, la coppia è uscita allo scoperto e hanno deciso di sposarsi. L’evento si è svolto a Parigi e, per l’occasione, Jessica ha indossato una collana molto costosa. Vediamo quanto costa

La moglie di Verratti, Jessica Aidi, e la collana da capo giro

Il matrimonio tra il calciatore Marco Verratti e la modella Jessica Aidi si è appena concluso, ma si continua a parlare di loro.

Prima delle celebrazione, la coppia ha approfittato della festa nazionale del 14 luglio, per fare una cena di benvenuto all’Hotel Crillon, in Place de la Concorde.

Il matrimonio, invece, si è svolta al municipio di Neuilly, a nord di Parigi, e gli invitati erano poco più di venti.

Ad accompagnare gli sposi all’altare erano presenti i figli del calciatore, che dal primo momento hanno subito accettato e amato la modella francese.

Leggi anche –> Nuovo amore per Eros Ramazzotti? Lui sbotta e smentisce tutto così

Per l’occasione molto più che unica, Jessica ha indossato un tailleur bianco di pizzo mostrando la modella sensuale, ma anche elegante.

Inoltre, la modella francese ha indossato altri due vestiti durante la festa del matrimonio. Jessica ha sfoggiato un lungo abito ricamato per il ricevimento e un modello molto più corto con la gonna a palloncino.

Tutti e tre i vestiti, portano il nome di marchi di alta moda e qualità come LaMariée Capricieuse e Millanova.

La collana di Jessica Aidi ha un prezzo pazzesco

Jessica Aidi nel tailleur bianco di pizzo ha conquistato tutti con la sua eleganza, ma il vero tocco di lucentezza è stata una collana molto sfarzosa e costosa

Il collier è un gioiello unico realizzato per lei da Maison Paillard, rinomato brand nato negli Anni Cinquanta.

Il gioiello accarezza con la sua rigidità e il suo sfarzo il collo lungo e elegante di Jessica.

La collana è composta da ben 3353 diamanti di oro rosa e bianco. Un vero e proprio per lusso per un matrimonio very chic.

Non si riesce a stabilire precisamente il prezzo della collana, ma si aggira sicuramente intorno ai 600mila euro.