Diana Del Bufalo nella bufera: la polemica è servita

Diana Del Bufalo è al centro delle ultime polemiche che stanno scatenando i followers tra i social. L’attrice ha fatto delle dichiarazioni totalmente inaspettate che non sono piaciute affatto al pubblico che la segue.

Diana Del Bufalo, classe 1990, è una talentuosa attrice di televisione e musical amata dai telespettatori che la seguono fin dai suoi inizi. Energica, irriverente e divertente, è ormai un volto noto del piccolo schermo. Ha iniziato la sua carriera partecipando all’edizione del 2010 di Amici di Maria De Filippi impersonando un’allieva del banco di recitazione un po’ svampita, ma bravissima ad interpretare i personaggi.

Diana non ha soltanto la passione per la recitazione, è anche una cantante e conduttrice televisiva, insomma è una professionista a 360°. Fresca e predisposta al palcoscenico fin da giovane, riesce a travolgere tutti con la sua simpatia e sfrontatezza. Spesso inscena delle gag sui social con la collega e amica Francesca Chillemi, insieme recitano nella serie di successo Che Dio ci Aiuti, la quale ultimamente sta facendo parlare di sé.

Dal 2010 la carriera di Diana è stata una scalata per il successo. Ha condotto insieme alla Gialappa’s band il programma di satira Mai dire Amici, recita in Matrimonio a Parigi insieme a Massimo Boldi, partecipa a programmi come Pianeta Mare in onda su Rete 4, e nel 2015 conduce insieme a Paolo Ruffini Colorado, programma che segna una svolta nella sua carriera da conduttrice matura e anche in affari di cuore.

Diana e Paolo sono stati una coppia molto amata per la loro eccentricità e simpatia, ma purtroppo le cose non sono finite bene per i due. Lei stessa è stata protagonista di discussioni sul web per aver dichiarato che la relazione con il collega l’ha devastata e fatta soffrire tantissimo, soprattutto perché lui non l’ha rispettata per come avrebbe dovuto.

Adesso, la conduttrice è tornata più carica che mai, ma è ancora sotto l’occhio del ciclone, perché ha fatto delle dichiarazioni molto gravi che hanno generato scandalo e che per niente sono piaciute al pubblico che la segue.

Diana Del Bufalo è al centro della polemica

Diana Del Bufalo è la classica ragazza della porta accanto, talentuosa e divertente. Nonostante non sia più una concorrente, spesso fa visita a Maria De Filippi nel programma Amici. Nel 2020 è una degli ospiti d’eccezione, e con qualche battuta e risata, fa degli auguri particolari ai nuovi talent. Chiacchierona e buffa, questa volta però si lascia andare ad una dichiarazione che inorridisce il pubblico che rimane scioccato.

Nella sua pagina Instagram racconta un fatto che le è accaduto. Si trovava in macchina e due uomini, uno dopo l’altro le dicono: “Ao! A bona!”. Diana non si arrabbia, anzi condivide sui social il suoi pensiero, affermando di essere: una delle poche donne a cui il catcalling non dà fastidio, anzi la fa sentire bella, proprio nel momento in cui il suo look non era del tutto curato.

Fare Catcalling non significa complimentarsi con educazione, ma svolgere una pratica che fa regredire l’uomo allo stadio primitivo. Consiste nel fischiare, fare commenti volgari sul corpo femminile e seguire la donna che incarna la malcapitata di turno costretta a subire questa violenza verbale. Infastidire una persona con questi commenti può essere davvero destabilizzante e urtare la sensibilità di chiunque, specialmente nel caso delle donne che vengono accusate di attirare l’attenzione per come sono vestite.

Ironica o meno, le dichiarazioni di Diana hanno spaccata l’opinione pubblica.