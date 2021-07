Altro che William e Kate, la famiglia reale svedese batte tutti: che bellezza!

La famiglia reale svedese incanta il pubblico che rimane senza fiato. Belli, eleganti e affascinanti, sono i protagonisti di un evento che li rende sempre più noti e sotto gli occhi di tutti. Incredibili le novità.

La famiglia reale svedese è una piacevole scoperta di raffinatezza e bellezza. Dal 1818 il lignaggio è composto da componenti della casa reale dei Bernardette, ma non è così semplice individuarla. La corte reale svedese si suddivide in Famiglia Reale, Kungafamiljen, CasaReale, Kungl. Huset, e Famiglia del Re, Kungl. Familjen. Rubano la scena a William e Kate, il duo di spicco della Royal Family, infatti vengono messi da parte dai riflettori, nonostante ultimamente siano sotto l’occhio del ciclone a causa del ritrovamento del responsabile di razzismo a palazzo che tanto ha portato dispiaceri.

Questa volta gli occhi sono tutti per casato reale svedese, meno conosciuto, ma con un successo totalmente inaspettato. Il motivo di tanta notorietà è scaturito dagli obblighi a cui devono far fronte. La Royal family svedese deve realizzare degli scatti da consegnare al proprio popolo, i sudditi che tanto amano osservare la bellezza dei reali di Svezia.

Il Principe Carlo Filippo e la modella e moglie Sofia Hellqvist sono i protagonisti di un set fotografico da far invidia anche a William e Kate Windsor, a cui partecipano anche i figli: Gabriel, Alexander e Julian. Nelle foto sfoggiano tutto il loro stile, biondi, freschi e raffinati, regalano degli scatti per un evento, e stanno decisamente facendo impazzire il Web.

I Reali di Svezia sono la nuova invidia dei Windsor

Nell’atmosfera country del giardino verde e fiorito della propria residenza, i Reali di Svezia regalano degli scatti da fare invidia anche ai Windsor. William e Kate che recentemente hanno rivelato degli inediti retroscena sul loro rapporto, sono stati messi da parte dal pubblico che ha occhi solo per Sofia e il Principe Carlo Filippo. Ecco le foto pubblicate nella pagina ufficiale di Instagram:

L’occasione che li ha visti i protagonisti di questo scatto è: la prova generale della festa del battesimo di Julian in programma il prossimo agosto. Insignito del Ducato di Halland, è il terzogenito di appena quattro mesi di cui si avevano solo delle foto in fasce del 31 marzo 2021, dato che il bambino è nato il 26. Gli scatti non sono finiti, ce ne sono degli altri dedicati esclusivamente ai fratellini, ma che sono più limitati a causa del regolamento anti-Covid. Ecco le foto:

Nonostante le restrizioni, l’intimità e la bellezza di questi scatti, inorgogliscono la famiglia reale svedese e i sudditi che non possono fare a meno di vederli. L’avvenimento è tanto atteso, in quanto sarà un’occasione ufficiale per i nonni Carlo XVI e Silvia di Svezia per stare al fianco dei nipotini e godersi un felice momento di festa. Si attendono ulteriori novità per la famiglia reale svedese sempre più amata dal pubblico.