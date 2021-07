Uomini e Donne, protagonista del trono over mostra le sue parti più intime

Il protagonista più amato e discusso del trono over di Uomini e Donne mostra tutto il fisico. Fan senza parole.



In questo periodo di pandemia ci siamo abituati ad uscire poco e a vedere meno amici e parenti. Con i viaggi impediti per lunghi periodi sarà successo a tutti noi di perdere di vista alcune persone ed ora che è stato possibile incontrarle di nuovo sono visibili dei cambiamenti straordinari.

Non ha fatto eccezione Riccardo Guarnieri che invece si era assentato dai social per scelta personale: era da fine marzo che l’ex tronista di Uomini e Donne non pubblicava una foto o una storia su Instagram.

Così quando qualche giorno fa è magicamente riapparso tutte le sue fan sono impazzite di gioia. Un po’ per la mancanza che si faceva sentire, un po’ perchè il bel cavaliere tarantino si è mostrato in tutta la sua bellezza e ha dimostrato di aver avuto un cambiamento fisico impressionante.

- Advertisement -

LEGGI ANCHE: RICCARDO GUARNIERI SUI SOCIAL DOPO MESI: IL CAVALIERE DI UOMINI E DONNE È IRRICONOSCIBILE

Riccardo Guarnieri, gli ultimi scatti del cavaliere di Uomini e Donne sono da urlo: fan impazzite

Riccardo certamente è abituato a far sognare il pubblico a casa: le sue storie d’amore all’interno del programma condotto da Maria De Filippi lo hanno fatto apprezzare moltissimo al pubblico femminile e non solo.

Prima la sua relazione con Ida, poi l’uscita mano nella mano con Roberta Di Padua. Ma soprattutto la puntata speciale in cui Riccardo è tornato in studio dando la sua versione della fine della storia con Roberta, accusata di avere solo voglia di visibilità.

LEGGI ANCHE: UOMINI E DONNE, DRASTICA SCELTA DELLA DAMA PIÙ DISCUSSA: L’ADDIO È SOFFERTO

Ora il sexy quarantenne, dopo un bel periodo di pausa, ha deciso di tornare in pista e lo ha fatto in grande stile mostrando un fisico al top della forma e spiazzando i fans. Ecco alcuni scatti della sua ultima storia, in cui si è mostrato in bianco e nero. Colori che esaltano il suo fisico scolpito, i suoi addominali e i suoi pettorali. Il tutto senza tralasciare uno sguardo ammiccante. Foto da urlo, da togliere il fiato.

Con un fisico del genere riuscirà finalmente a trovare l’amore? Lo scopriremo con l’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne.