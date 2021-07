Belen Rodriguez era pronta a tornare al lavoro ma un imprevisto le ha complicato la giornata ed è finita in ospedale. I dettagli

Belen Rodriguez sta vivendo un periodo davvero felice della sua vita. Poco più di una settimana fa, infatti, è nata la sua secondogenita Luna Marì, avuta dalla relazione con Antonino Spinalbanese.

La soubrette sudamericana si sta godendo, come è giusto che sia, ogni momento insieme alla sua piccola e ha deciso di passare le prime giornate post parto in un meraviglioso resort dotato di ogni comfort.

Poi però è arrivato il momento di rimettersi in marcia verso gli studi Mediaset e tornare al lavoro. In queste settimane, infatti, si stanno registrando le puntate della prossima edizione di Tu Si Que Vales e Belen avrebbe dovuto essere sul palco per presentare lo show. Il condizionale è d’obbligo perchè purtroppo la showgirl ha avuto un brutto imprevisto.

- Advertisement -

LEGGI ANCHE: BELEN RODRIGUEZ FATTA FUORI: DOPO LA GIOIA, IL COLPO BASSO

Belen Rodriguez non riesce a registrare: malore a Tu Si Que Vales

Proprio una volta arrivata negli studi di Mediaset Belen ha tentato di mettersi al lavoro e registrare, ma purtroppo si è sentita male ed è stato necessario andare in ospedale per rimettersi in sesto. Un malore, probabilmente dovuto alla stanchezza post-parto, che le ha impedito di salire di nuovo sul palco di Tu Si Que Vales.

E’ stata lei a raccontare il tutto sui suoi canali social, mostrando anche il braccio dopo lo “stop and go” in ospedale. “Sono appena tornata in hotel. Non sono stata bene, tre flebo, ero disidratata. Ci ho provato ma non sono riuscita a registrare”, ha raccontato Belen nelle sue stories, aggiungendo che proverà a registrare la puntata di oggi.

LEGGI ANCHE: BELEN MAMMA PER LA SECONDA VOLTA: INASPETTATE PAROLE PROPRIO DA LUI

Nonostante lo spavento, comunque, a rallegrare le sue giornate c’è sempre la piccola Luna Marì. Nella sua storia in cui ha parlato del suo malore la Rodriguez inquadrava costantemente sua figlia e poi ha aggiunto: “Intanto mi guardo la cucciola e tutto mi passa”. Non c’è miglior toccasana dopo una giornata difficile e complicata.