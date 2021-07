Il test di oggi ha l’obiettivo di stimolare le tue capacità intuitive. Prova a dare la risposta giusta e fidati del tuo intuito. Sei pronto?

Il test di oggi riguarda il tuo intuito. Ognuno di noi ha delle capacità diverse, c’è chi è più istintivo, chi è più razionale, chi riesce a percepire ogni minimo particolare e chi, invece, può stare anche un’ora davanti ad un’immagine senza riuscire a cogliere nulla o quasi. Dipende da una serie molto lunga di parametri.

Essere intuitivi può aiutare anche nella vita, perché consente ad affrontare al meglio alcune situazioni particolarmente problematiche. Si tratta di una forma di intelligenza inconscia che richiede concentrazione, osservazione e memoria. Noi siamo in grado di allenare il nostro intuito attraverso alcuni esercizi ed è proprio ciò che faremo oggi.

Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta semplicemente di un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente facendogli passare qualche minuto lontano dalla routine di tutti i giorni. Non dovrai fare altro che seguire le istruzioni e provare a dare la risposta corretta, senza pensarci troppo. Adesso sei quasi pronto per iniziare, possiamo andare avanti.

Quale di queste quattro donne è incinta?

Il test di oggi riguarda l’intuito. Guarda con attenzione l’immagine in alto: ci sono quattro donne. Soltanto una di queste quattro signore è incinta. Riesci a capire di chi si tratta? Fatti guidare dall’istinto, non pensarci troppo. Prenditi il tempo necessario ma fai in modo di non metterci troppo. Un paio di minuti dovrebbero bastarti.

Soltanto una delle quattro opzioni è quella corretta. In base alla risposta che darai, potrai scoprire un profilo abbinato. La tua scelta, giusta o sbagliata che sia, ti farà comprendere dove devi migliorare e quali sono i tuoi punti di forza. Sei pronto? Adesso possiamo partire con il test. Quando avrai preso la tua decisione, scorri il testo verso il basso alla ricerca della soluzione corretta.

Le soluzioni del test: hai scelto la donna numero uno

Se pensi che la donna incinta sia la prima, dobbiamo darti una brutta notizia. Hai dato la risposta sbagliata. Non è lei che aspetta un bambino. Lei ha colorato i capelli con un colore particolarmente appariscente e non è consigliabile colorare i capelli durante una gravidanza. Uno shampoo colorante può contenere formaldeide, una sostanza potenzialmente dannosa per il bambino. Questo è il particolare che avresti dovuto notare per non dare la risposta sbagliata.

Hai scelto la donna numero due

Secondo te la donna incinta è la numero due? Se hai dato questa risposta senza sbirciare le soluzioni non possiamo fare altro che farti i nostri complimenti. È proprio lei la donna incinta. Qual è il particolare che ti ha portato a questa scelta? Continua a leggere, troverai la risposta fra poco. A volte bisogna faticare un po’ per ottenere ciò che vogliamo.

Le soluzioni del test: hai scelto la donna numero tre

Se hai scelto la donna numero tre, brutte notizie in arrivo: non è lei ad essere incinta. Questa donna non aspetta un bambino e ci sono alcuni particolari che lo dimostrano. Lei indossa i tacchi alti e una donna incinta non dovrebbe farlo, perché potrebbe causare effetti molto gravi. La spiegazione è di carattere scientifico.

Durante la gravidanza, il corpo rilascia un ormone responsabile di un rilassamento di muscoli e legamenti. Questo ormone indebolisce le caviglie e, per questo motivo, una donna incinta non dovrebbe portare tacchi alti. Questo è il particolare che avresti dovuto notare. Se non l’hai fatto, vuol dire che dovrai provare ad essere più attento e allenarti ancora, in modo tale da stimolare meglio il tuo intuito.

Hai scelto la donna numero quattro

Se pensi che sia la quarta donna ad essere incinta, allora ci sono pessime notizie anche per te. Non è lei ad attraversare un periodo di gravidanza. Ha in mano il caffè e una donna incinta non dovrebbe assumere questo tipo di sostanza. La caffeina stimola sistema nervoso della donna e potrebbe aumentare troppo il battito cardiaco, provocando problemi al feto.

Assumendo caffè, una donna incinta potrebbe avere momenti di nervosismo e interruzioni del sonno. Nei casi più estremi, l’assunzione di troppa caffeina ha addirittura portato all’aborto. Questo è il particolare che avresti dovuto notare. È evidente che, sei stai leggendo questo paragrafo, tu debba provare a migliorare le tue capacità intuitive in futuro.

Ma come fare a trovare la soluzione corretta? Il trucco è sbagliare. Sembrerà strano ma è proprio così. Bisogna andare per esclusione: anziché cercare la donna incinta, sarebbe stato molto più semplice trovare le tre non incinte. Le immagini mostrano alcuni particolari che portano alla risposta corretta: la donna incinta è, per esclusione, la numero due.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, quale delle quattro soluzioni hai scelto? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti. Devi solo avere un po’ di pazienza, a presto!